Sheinbaum fija postura de rechazo de México ante intervención de EE. UU. en Venezuela

Sheinbaum fija postura de México ante intervención en Venezuela.Cuartoscuro/Reuters

México expresó su rechazo a la intervención en Venezuela tras las acciones militares realizadas por Estados Unidos el sábado 3 de enero de 2026, de acuerdo con un pronunciamiento leído por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La mandataria fijó la postura del gobierno mexicano sobre los hechos y reiteró los principios que rigen la política exterior del país.

Durante su mensaje, Claudia Sheinbaum señaló que las acciones unilaterales y las invasiones no deben ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI, al considerar que no conducen a la paz ni al desarrollo. En ese contexto, citó un llamado histórico a observar la buena fe y la justicia entre las naciones, así como a cultivar la paz y la armonía.

La presidenta subrayó que México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia, sino a los pueblos de cada uno de los países que conforman el continente. Este posicionamiento fue presentado como parte de la visión del país frente a los acontecimientos recientes en Venezuela.

Postura de México ante la intervención en Venezuela

En su pronunciamiento, Claudia Sheinbaum indicó asimismo que América Latina enfrenta nuevos desafíos, entre ellos el crecimiento económico, y sostuvo que la región puede y debe avanzar hacia una visión basada en la cooperación y no en la intervención. Bajo este planteamiento, afirmó que cada nación tiene el derecho de determinar su modelo político sin injerencias externas.

La mandataria explicó también que estos principios forman parte del posicionamiento de México ante la intervención en Venezuela y buscan orientar las relaciones entre los países del continente bajo esquemas de respeto mutuo y autodeterminación.

Sheinbaum reiteró que el rechazo de México a las acciones militares se enmarca en una política exterior que prioriza el diálogo, la cooperación y el respeto a la soberanía de los Estados.

Relación entre México y EE. UU. para combatir el narcotráfico

Por otro lado, al abordar la relación bilateral con Estados Unidos, Claudia Sheinbaum precisó que México mantiene cooperación con el país vecino para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, sustentada en cuatro principios:

Respeto y soberanía a la integridad territorial

Responsabilidad compartida y diferenciada

Respeto y confianza mutua

Cooperación sin subordinación

La presidenta destacó también que, para México, el objetivo central de esta relación es reducir la violencia y construir una paz duradera con justicia en el territorio nacional. Señaló que los acuerdos con EE. UU. se desarrollan bajo esquemas de colaboración y no de subordinación.

Violencia, armas y consumo de drogas

En su mensaje, Claudia Sheinbaum recordó que la violencia que se vive en México tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos, así como el grave consumo de drogas en el país vecino. Indicó que estos factores influyen de manera directa en la inseguridad que enfrenta el país.

Asimismo, señaló que México ha planteado que debe combatirse con firmeza a los grupos que distribuyen drogas y lavan dinero, tanto en territorio mexicano como en Estados Unidos. Este enfoque, dijo, forma parte de la estrategia conjunta para enfrentar a la delincuencia organizada.

La mandataria reiteró que el posicionamiento del gobierno mexicano no desconoce la cooperación bilateral existente, pero insistió en que esta debe realizarse con respeto a la soberanía y bajo principios claramente definidos.

