Sheinbaum fija postura: México condena intervención militar de EE. UU. en Venezuela

México condena la intervención militar en Venezuela, cita la Carta de la ONU y pide diálogo para preservar la paz regional.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y reiteró que el uso de la fuerza está prohibido por el derecho internacional, al citar de forma textual el Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU, que obliga a los Estados a abstenerse de amenazar o usar la fuerza contra otro país.

La postura fue respaldada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mediante un comunicado oficial emitido este 3 de enero de 2026, en el que el Gobierno de México rechazó “enérgicamente” las acciones militares ejecutadas de manera unilateral por fuerzas armadas estadounidenses en territorio venezolano.

México condena uso de la fuerza contra Venezuela

En el comunicado 001/2026, la SRE señaló que la intervención militar en Venezuela constituye una clara violación del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual protege la integridad territorial y la independencia política de los Estados.

Con base en los principios de política exterior mexicana y su vocación pacifista, el Gobierno de México hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolano.

América Latina, zona de paz

La cancillería recordó que América Latina y el Caribe son una zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la prohibición del uso o amenaza de la fuerza. Advirtió que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional.

México reiteró que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver diferencias entre Estados, y reafirmó su disposición a apoyar esfuerzos de mediación que contribuyan a preservar la paz y evitar una confrontación mayor.

Llamado a la ONU y apoyo a mexicanos

El Gobierno de México instó a la Organización de las Naciones Unidas a actuar de inmediato para desescalar las tensiones, facilitar el diálogo y promover una solución pacífica conforme al derecho internacional.

La SRE informó que, a través de la Embajada de México en Venezuela, se mantiene comunicación permanente con las personas mexicanas residentes en ese país para brindarles asistencia consular y orientación.

