Foto: AFP

Desde 2013, Estados Unidos y Venezuela mantienen una relación marcada por conflictos políticos, económicos y diplomáticos, que en los últimos días volvió a escalar tras el anuncio de un ataque de gran escala y la supuesta captura de Nicolás Maduro, según declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Elecciones, sanciones petroleras, narcotráfico y migración concentran los principales choques entre ambos países.

Democracia y legitimidad de Nicolás Maduro

Washington no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Tras su llegada al poder en 2013, Estados Unidos impuso sanciones a funcionarios venezolanos por violaciones a derechos humanos.

También calificó como “ilegítimas” las elecciones de 2018 y 2024, que la oposición asegura haber ganado. Entre 2019 y 2023, EE. UU. reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, lo que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas.

Acusaciones de injerencia y golpes de Estado

El Gobierno venezolano ha acusado reiteradamente a EE. UU. de injerencia. En 2019, Maduro afirmó que Washington promovió un golpe de Estado.

En 2020, denunció que Trump dirigió una incursión armada por mar con exsoldados estadounidenses, algo que EE. UU. negó. Caracas insiste en que la CIA ha impulsado acciones encubiertas contra su gobierno.

Embargo petrolero y crisis económica

En 2019, Estados Unidos impuso un embargo petrolero para presionar la salida de Maduro. Antes, el petróleo representaba 96% de los ingresos del país.

Según la OPEP, la producción cayó de 3.5 millones de barriles diarios en 2008 a menos de un millón, por sanciones, corrupción y mala gestión. Venezuela acusa a EE. UU. de asfixiar su economía.

Narcotráfico y recompensas

En 2020, EE. UU. acusó a Maduro de narcoterrorismo y ofreció recompensas que llegaron a 50 millones de dólares en 2025. Washington lo vincula con el supuesto Cartel de los Soles, algo que el mandatario niega.

Migración y deportaciones

Trump acusa a Venezuela de empujar migrantes hacia EE. UU. La ONU estima que ocho millones de venezolanos han salido del país desde 2014.

En 2025, Estados Unidos retiró protecciones migratorias y realizó deportaciones masivas, lo que Caracas y ONG han denunciado.