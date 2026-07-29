Sheinbaum recibe al presidente del Banco Mundial para impulsar el Plan México

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Sheinbaum y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo el miércoles 29 de julio una reunión en Palacio Nacional con Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial, para conversar sobre el Plan México y revisar las posibilidades de que el organismo participe en la ejecución de esta estrategia impulsada por el Gobierno federal.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que durante el encuentro el presidente del Banco Mundial y su equipo expresaron interés en integrarse al Plan México.

“En Palacio Nacional, recibí al presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y a su equipo, quienes expresaron interés en participar en el Plan México. Nuestra economía avanza con certidumbre y confianza”, publicó Sheinbaum.

En Palacio Nacional, recibí al presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y a su equipo, quienes expresaron interés en participar en el Plan México. Nuestra economía avanza con certidumbre y confianza. pic.twitter.com/cwUvVA6XE5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 30, 2026

Banco Mundial busca alinear su agenda con el Plan México

Como parte de su visita de dos días a México, Ajay Banga mantiene una agenda enfocada en conocer los objetivos del Plan México y explorar cómo el Marco de Alianza País del Grupo Banco Mundial puede alinearse con esa estrategia.

Además del encuentro con la presidenta, el funcionario sostendrá reuniones con representantes de las secretarías de Hacienda y Energía, así como con integrantes de los sectores público y privado relacionados con la agroindustria, la industria farmacéutica y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Empleo y sectores estratégicos, entre las prioridades

De acuerdo con información difundida, Ajay Banga considera que la generación de empleo es la principal herramienta para reducir la pobreza y mejorar el bienestar de la población.

En ese contexto, el presidente del Banco Mundial manifestó interés en colaborar con las estrategias del Plan México para contribuir a la meta de generar 1.5 millones de empleos de calidad.

La visión del organismo también coincide con el impulso que el Gobierno federal plantea para cinco sectores estratégicos:

Farmacéutico

Agroalimentos

Energía

Turismo

Manufactura de valor agregado

El objetivo es fortalecer la participación de las pequeñas y medianas empresas y facilitar su incorporación a cadenas de proveeduría que incrementen el contenido nacional.

Primera visita de Ajay Banga a México como presidente del Banco Mundial

La visita de Ajay Banga representa su primer viaje a México desde que asumió la presidencia del Grupo Banco Mundial en junio de 2023.

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