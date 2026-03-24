Si recibes esta cantidad de dinero, el SAT podría multarte hasta con 35 mil pesos

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Hasta 35 mil pesos de multa por recibir esta cantidad de dinero. Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede imponer multas de hasta 35 mil pesos a personas que reciban depósitos superiores a 600 mil pesos y no presenten la información correspondiente ante la autoridad fiscal.

De acuerdo con la legislación vigente, estos movimientos deben ser reportados cuando se trate de préstamos, donativos o aportaciones para capital, con el fin de evitar irregularidades fiscales.

¿Por qué el SAT puede sancionar estos depósitos?

Según el artículo 86-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas están obligadas a informar cuando reciben cantidades en efectivo que superen los 600 mil pesos en un mismo ejercicio fiscal.

El objetivo de esta medida es que la autoridad fiscal pueda identificar el origen de los recursos y verificar que no se trate de ingresos omitidos o no declarados.

En caso de no cumplir con esta obligación, el SAT puede aplicar sanciones económicas que alcanzan hasta los 35 mil pesos, dependiendo de la omisión.

¿Cuándo se debe presentar la declaración?

La declaración correspondiente debe realizarse:

Dentro de los 15 días posteriores a haber recibido el monto superior a 600 mil pesos

a haber recibido el monto superior a pesos A través de los medios oficiales establecidos por el SAT

Este proceso permite aclarar si el dinero corresponde a conceptos como préstamos, donativos o aportaciones de capital.

¿Se puede evitar el reporte dividiendo el dinero?

No. La autoridad fiscal considera la suma total de los depósitos, por lo que dividir el monto en varias operaciones no exime de la obligación de declarar.

Es decir, si una persona recibe cantidades parciales que en conjunto superen los 600 mil pesos, deberá presentar la información correspondiente ante el SAT.

¿Cómo se reporta el dinero recibido?

Para cumplir con esta obligación, las personas deben utilizar la forma oficial 86-A, en la que se detallan los conceptos del dinero recibido, como:

Préstamos

Aportaciones para futuros aumentos de capital

Aumentos de capital en efectivo

Este procedimiento permite transparentar el origen de los recursos y evitar sanciones.

Recomendaciones para evitar multas del SAT

Para evitar problemas fiscales, se recomienda:

Reportar depósitos mayores a 600 mil pesos en tiempo y forma

pesos en tiempo y forma Conservar documentación que respalde el origen del dinero

que el del dinero Consultar a un especialista fiscal en caso de dudas

Verificar constantemente las obligaciones ante el SAT

Cumplir con estas disposiciones permite evitar sanciones y mantener en orden la situación fiscal ante la autoridad.

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