De multas a prisión: así castiga la ley en México los derrames de hidrocarburos
Los derrames de hidrocarburos en México pueden generar consecuencias legales que van desde sanciones administrativas hasta responsabilidades penales y ambientales, dependiendo de la conducta que origine el incidente, el daño causado y el cumplimiento de normas en materia de seguridad industrial.
Derrames de hidrocarburos en México: qué establece la ley
En el país, no existe una sanción única para todos los derrames. El marco legal federal establece que cada caso se analiza según distintos factores.
Entre ellos se encuentran:
- La causa del derrame
- El nivel de afectación al ambiente
- El cumplimiento de protocolos de seguridad
- La posible relación con actividades ilícitas
Esto implica que las consecuencias legales varían en función de los elementos que se acrediten en cada situación.
Como antecedente, en 2013 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sancionó con una multa por un millón 705 mil pesos a Pemex Exploración y Producción, derivado del derrame de hidrocarburo crudo ocurrido el 27 de octubre de ese año, en el Pozo Terra 123 ubicado en el municipio de Nacajuca, Tabasco.
Ley de hidrocarburos: cuándo se configura un delito
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos regula conductas específicas, pero no tipifica el derrame como un delito único.
La norma sanciona principalmente:
- La sustracción de hidrocarburos
- El aprovechamiento ilícito
- El transporte o almacenamiento ilegal
- La distribución o comercialización sin autorización
- El apoyo o facilitación de estas actividades
Si un derrame está vinculado con alguna de estas conductas, puede dar lugar a responsabilidad penal en el ámbito federal.
Sanciones por derrames de hidrocarburos en México
Las sanciones previstas en la legislación varían según la conducta.
De acuerdo con la ley:
- La sustracción de hidrocarburos puede alcanzar de 20 a 30 años de prisión
- Se contemplan multas de 20 mil a 25 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA)
- En ciertos casos, hay multas de entre 200 y 320 UMA por derrames que superen límites establecidos
Estas sanciones no se aplican automáticamente por el derrame, sino por las acciones que lo provocan o lo acompañan.
Autoridades que intervienen ante un derrame
Cuando ocurre un derrame, intervienen distintas autoridades federales. Una de las principales es la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).
Entre sus funciones están:
- Supervisar instalaciones del sector
- Investigar incidentes
- Evaluar riesgos operativos
- Revisar planes de respuesta a emergencias
- Solicitar información técnica
Además de posibles sanciones penales, esta autoridad puede iniciar procedimientos administrativos por incumplimientos en materia de seguridad y protección ambiental.
Daño ambiental y obligaciones de remediación
Los derrames de hidrocarburos también pueden implicar afectaciones al ambiente. La legislación obliga a atender los efectos derivados de estos eventos.
Entre las obligaciones se incluyen:
- Identificar y clasificar residuos peligrosos
- Contener el derrame
- Realizar la limpieza del sitio afectado
- Manejar los residuos conforme a la normativa
- Ejecutar acciones de remediación
Si el derrame afecta suelo, agua o instalaciones, se deben aplicar medidas para controlar la contaminación y restaurar la zona impactada.
Medidas de seguridad ante riesgos ambientales
El marco legal permite a las autoridades aplicar medidas de seguridad cuando existe riesgo para el equilibrio ecológico o la salud.
Estas acciones pueden incluir:
- Suspensión de actividades
- Aseguramiento de instalaciones
- Acciones urgentes de contención
- Evaluaciones de impacto ambiental
Estas medidas buscan reducir los efectos del derrame mientras se determina la responsabilidad.
Consecuencias legales de los derrames de hidrocarburos
Un derrame puede derivar en distintas consecuencias legales, dependiendo del caso:
- Responsabilidad penal, si hay delitos asociados
- Procedimientos administrativos por incumplimientos
- Sanciones por daño ambiental
- Obligaciones de reparación y remediación
La legislación mexicana establece que no existe una sola pena aplicable a todos los derrames. Las sanciones dependen de la conducta, la magnitud del daño y el cumplimiento de las normas en materia de hidrocarburos.
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