Derrame de hidrocarburo afecta a 15 municipios de Veracruz y Tabasco

GENERANDO AUDIO...

Derrame afecta a 15 municipios de Veracruz y Tabasco. Foto: Cuartoscuro.

De acuerdo con reportes, hasta el momento se contabilizan unos 15 municipios de Veracruz y Tabasco afectados por el derrame de hidrocarburo. También sobre este incidente, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ya se está investigando.

Al menos 15 municipios afectados por el derrame de hidrocarburo

De acuerdo con un comunicado de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, el derrame de hidrocarburo se extiende hasta Tuxpan y Tamiahua, con un total de 630 kilómetros de línea de costa afectada.

En este mismo sentido, indican que hay, al menos, 15 municipios de Veracruz y Tabasco afectados por el derrame, incluyendo 50 localidades pertenecientes a estas comunidades.

Al respecto, aseguran que los siguientes municipios y sus localidades son los afectados:

Actopan, Veracruz: 1 localidad afectada Alvarado, Veracruz: 4 localidades afectadas Ángel R. Cabada, Veracruz: 1 localidad afectada Catemaco, Veracruz: 3 localidades afectadas Coatzacoalcos, Veracruz: 2 localidades afectadas Lerdo de Tejada, Veracruz: 1 localidad afectada Mecayapan, Veracruz: 4 localidades afectadas Pajapan, Laguna Ostión y playas, Veracruz: 12 localidades afectadas San Andrés Tuxtla, Veracruz: 2 localidades afectadas Tamiahua, Veracruz: 1 localidad afectada Tatahuicapan de Juárez, Veracruz: 8 localidades afectadas Tuxpan, Veracruz: 2 localidades afectadas Veracruz, Veracruz: 1 localidad afectada Cárdenas, Tabasco: 7 localidades afectadas Paraíso, Tabasco: 1 localidad afectada

Denuncian que la mayoría de las playas no han recibido limpieza

Por otra parte, indicaron que aunque las autoridades han señalado que las playas están limpias y que Petróleos Mexicanos (Pemex) han informado un avance del 85% en su limpieza, ellos aseguran que en realidad no es así y que sigue llegando chapopote a la mayoría de estos sitios.

“La Red Corredor Arrecifal señala que no solamente hace falta la intensificación de la limpieza inmediata de las costas, sino se requieren también acciones de modelaje de escenarios, transparencia en la información con las comunidades afectadas y sociedad civil en general, contención y mitigación de los impactos en las costas, lagunas y arrecifes que abarcan el Corredor Arrecifal, y estrategias para la restauración de los ecosistemas costeros y marítimos a mediano plazo“, indicaron.

Además, agregaron que este desastre ambiental evidencia como el Golfo de México opera como zona de sacrificio ante los

riesgos e impactos que implica la industria petrolera, así como la falta de capacidades y protocolos efectivos para su prevención, atención y mitigación.

Fiscalía investiga las causas del derrame

En su conferencia de este pasado lunes 23 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el derrame de hidrocarburo que ha afectado a varios municipios de Veracruz y Tabasco, será investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se están haciendo todavía las investigaciones y también le pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso”, comentó la mandataria.

Y añadió que el derrame no fue de Pemex, sino de un barco de una empresa privada. Pero que aun así, la paraestatal se está encargando de la limpieza del océano y las playas.

Aunque dijo que también tienen en cuenta lo que ocurrió afuera de la refinería Olmeca, Dos Bocas, lo cual sí pudo haber tenido alguna implicación en derrame; “pero en todo caso es menor”, aseguró.

“Entonces, por eso tiene que haber la certeza de quién fue quien provocó este derrame y las consecuencias que esto implica en términos administrativos, que sería la Profepa, e incluso penales, que sería la Fiscalía”, dijo finalmente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.