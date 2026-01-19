Si tramitaste tu CURP biométrica el año pasado, esto es lo que debes saber

GENERANDO AUDIO...

CURP Biométrica. Foto: Uno Tv

La implementación de la CURP biométrica ha generado dudas entre la población, en especial entre quienes realizaron el trámite en una fase previa o piloto. La pregunta central es clara: ¿sigue siendo válida la CURP biométrica obtenida el año pasado o será necesario repetir el proceso?

La Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica es una actualización del documento de identidad que incorpora, además de los datos personales tradicionales, información biométrica como huellas dactilares y fotografía. Este nuevo formato estará disponible tanto en versión física como digital y busca fortalecer los mecanismos de identificación en México.

¿Qué cambia con la CURP biométrica?

La CURP tradicional se compone de 18 caracteres alfanuméricos generados a partir del nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y entidad de nacimiento. Con la versión biométrica, a estos datos se suman elementos físicos únicos de cada persona, lo que incrementa la certeza en la identificación y reduce el riesgo de duplicidad o suplantación de identidad.

De acuerdo con la Ley General de Población, las dependencias públicas, instituciones financieras, instituciones educativas y empresas del sector privado cuentan con un plazo de 90 días naturales para adecuar sus sistemas y plataformas a este nuevo esquema de identificación. La obligación legal recae en las instituciones, no directamente en la ciudadanía.

¿Es necesario volver a tramitarla?

Si la CURP biométrica fue tramitada el año pasado en alguno de los módulos del Registro Nacional de Población (Renapo), mantiene su validez. Hasta el momento, no existe una disposición oficial que obligue a repetir el trámite, siempre que los datos personales y biométricos estén actualizados y correctamente registrados.

Sin embargo, si existen errores en el acta de nacimiento, cambios en la información personal o si el trámite previo no incluyó todos los datos biométricos, podría ser necesario actualizar el registro.

¿Dónde y cómo se puede realizar el trámite?

Las personas pueden acudir de manera presencial a alguno de los 145 módulos que operarán en todo el país, así como a las oficinas centrales del Registro Nacional de Población (Renapo). También está disponible la opción de realizar el trámite en línea mediante la plataforma Llave MX, especialmente pensada para adultos mayores y personas con limitaciones de movilidad.

Es importante destacar que la CURP biométrica no será obligatoria para la ciudadanía, incluidos niñas, niños y adolescentes. Su carácter obligatorio aplica únicamente para los entes públicos y privados, que deberán solicitar y reconocer este documento como medio de identificación oficial.

Un cambio administrativo, no una imposición ciudadana

La transición hacia la CURP biométrica representa un cambio administrativo de alcance nacional. Para quienes ya realizaron el trámite, el mensaje es claro: no es necesario repetirlo de forma inmediata. La recomendación es verificar que los datos estén correctos y mantenerse atentos a la información oficial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.