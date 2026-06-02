¡Adiós al trámite presencial! La SICT digitaliza licencias y control vehicular con Llave MX

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La SICT anuncia cambios digitales en junio. Foto: Cuartoscuro

A partir de junio, transportistas, operadores y ciudadanos que hacen gestiones de control vehicular o licencias del autotransporte federal ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) deberán hacerlas mediante la plataforma Llave MX, de manera que se agilicen los procesos y se evite la intromisión de terceros.

De esta manera se aplicará la estrategia nacional de transformación digital con la que el Gobierno federal busca agilizar procesos, evitar intermediarios y eliminar filas presenciales.

Nancy Lozada Sánchez, subdirectora de Trámites de la DGAF, explicó también que el objetivo principal es facilitar el acceso a los servicios gubernamentales mediante un sistema único y más transparente.

“Al ser un sistema único, el ciudadano ya no tiene que crear múltiples cuentas para diferentes trámites”, explicó la funcionaria.

Con esta medida, todas las solicitudes relacionadas con control vehicular y licencias expedidas por la SICT quedarán vinculadas a una cuenta personal de Llave MX, donde además será posible consultar el avance y seguimiento de cada trámite.

La #SICT facilita los trámites para el Autotransporte Federal con el uso de Llave MX.

Con estas acciones la dependencia se suma a la transformación digital que impulsa el @GobiernoMx. pic.twitter.com/XoP1APe5dH — SICT México (@SICTmx) June 2, 2026

¿Qué se necesita para crear una cuenta Llave MX?

Para acceder a la plataforma será necesario:

Tener CURP

Contar con un correo electrónico activo

Registrar un número celular vigente

Crear un usuario y contraseña

Después de ingresar los datos, el sistema validará la información para habilitar la cuenta.

¿Dónde se realizarán los trámites?

Los usuarios podrán ingresar al micrositio de la DGAF, localizado en la parte inferior, o localizar directamente el trámite correspondiente dentro del portal oficial del Gobierno de México.

La SICT señaló que este cambio responde a los lineamientos de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y busca reducir tiempos, simplificar procesos y evitar la intervención de terceros durante las gestiones.

Además del ahorro de tiempo, el nuevo esquema permitirá que las solicitudes permanezcan almacenadas dentro de la sesión personal del usuario, lo que facilitará futuras consultas y dará mayor seguimiento digital a cada procedimiento.

Con esta decisión, la SICT se suma a la estrategia federal para consolidar un sistema de trámites completamente digital y homologado en todo el país.

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