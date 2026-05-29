Verificación vehicular junio 2026: estados, costos y calendario
La verificación vehicular continúa siendo obligatoria durante 2026 en varios estados del país, principalmente en las entidades que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), donde el trámite busca reducir emisiones contaminantes y controlar la calidad del aire.
Para junio de 2026, miles de automovilistas deberán cumplir con el proceso conforme al color del engomado y el último dígito de sus placas, ya que circular sin verificación vigente puede derivar en multas económicas y restricciones vehiculares.
Actualmente, la verificación obligatoria aplica en:
- Ciudad de México (CDMX)
- Estado de México (Edomex)
- Hidalgo
- Morelos
- Puebla
- Querétaro
Además, Tlaxcala forma parte de los acuerdos regionales de la CAMe para el reconocimiento de hologramas.
En paralelo, entidades como Jalisco mantienen programas propios de control vehicular con calendarios y costos distintos.
¿Qué estados integran la CAMe y dónde es obligatoria la verificación?
La Comisión Ambiental de la Megalópolis coordina políticas ambientales y de movilidad entre entidades del centro del país.
Los estados donde actualmente opera la verificación vehicular obligatoria son:
- Ciudad de México
- Estado de México
- Hidalgo
- Morelos
- Puebla
- Querétaro
En estas entidades, los hologramas son reconocidos entre sí y los lineamientos ambientales funcionan bajo coordinación regional de la CAMe.
CDMX: costos, multas y calendario de verificación 2026
En CDMX, los hologramas 0, 1 y 2 tienen un costo aproximado de 765 pesos.
Multa por verificación extemporánea en CDMX: los automovilistas que no realicen el trámite a tiempo deberán pagar una multa de 2 mil 263 pesos.
Calendario primer semestre 2026 CDMX
- Engomado Amarillo | placas 5 y 6: enero y febrero
- Engomado Rosa | placas 7 y 8: febrero y marzo
- Engomado Rojo | placas 3 y 4: marzo y abril
- Engomado Verde | placas 1 y 2: abril y mayo
- Engomado Azul | placas 9 y 0: mayo y junio
Edomex: precios por holograma y sanciones
En el Estado de México, los costos cambian según el tipo de holograma obtenido.
Costos de verificación en Edomex
- Doble Cero (00): mil 196 pesos
- Cero (0): 610 pesos
- Uno (1) y Dos (2): 469 pesos
Multa por verificación extemporánea en Edomex: la sanción vigente asciende a 3 mil 394 pesos.
Calendario Edomex primer semestre 2026
- Engomado Amarillo | placas 5 y 6: enero y febrero
- Engomado Rosa | placas 7 y 8: febrero y marzo
- Engomado Rojo | placas 3 y 4: marzo y abril
- Engomado Verde | placas 1 y 2: abril y mayo
- Engomado Azul | placas 9 y 0: mayo y junio
Hidalgo: costos y subsidios para conductores cumplidos
En Hidalgo, el programa contempla tarifas diferenciadas y subsidios para automovilistas que verifican en tiempo.
Con apoyo gubernamental, los precios oficiales de verificación tienen hasta el 60% de descuento y quedan de la siguiente manera de acuerdo al costo de la UMA de 2026:
- Vehículos Exentos:
2 UMA | 235 pesos (trámite directo en Semarnat)
- Holograma Doble Cero (00):
12.12 UMA | 569 pesos con subsidio | mil 421 pesos sin apoyo
- Holograma Cero (0):
6.06 UMA | 285 pesos con subsidio | 711 pesos sin apoyo
- Holograma Uno (1):
4.21 UMA | 198 pesos con subsidio | 494 pesos sin apoyo
- Holograma Dos (2):
4.21 UMA | 198 pesos con subsidio | 494 pesos sin apoyo
- Verificación Voluntaria:
4.21 UMA | 198 pesos con subsidio | 494 pesos sin apoyo
Multa extemporánea en Hidalgo: las sanciones comienzan desde mil 173 pesos y aumentan conforme se acumulen recargos.
Calendario Hidalgo 2026
- Amarillo | placas 5 y 6: enero-febrero y julio-agosto
- Rosa | placas 7 y 8: febrero-marzo y agosto-septiembre
- Rojo | placas 3 y 4: marzo-abril y septiembre-octubre
- Verde | placas 1 y 2: abril-mayo y octubre-noviembre
- Azul | placas 9 y 0: mayo-junio y noviembre-diciembre
Morelos mantiene tarifa única
En Morelos, la verificación tiene una tarifa única que oscila entre 700 y 740 pesos para cualquier holograma.
Multa en Morelos: la sanción por incumplimiento va de mil 584 a mil 642 pesos.
Calendario Morelos 2026
- Amarillo | placas 5 y 6: enero-febrero y julio-agosto
- Rosa | placas 7 y 8: febrero-marzo y agosto-septiembre
- Rojo | placas 3 y 4: marzo-abril y septiembre-octubre
- Verde | placas 1 y 2: abril-mayo y octubre-noviembre
- Azul | placas 9 y 0: mayo-junio y noviembre-diciembre
Puebla: costos y fechas para verificar
En Puebla, el costo único de verificación es de 628 pesos para hologramas 00, 0, 1 y 2.
Multa en Puebla: la multa extemporánea alcanza 2 mil 346 pesos.
Calendario Puebla 2026
- Amarillo | placas 5 y 6: enero-febrero y julio-agosto
- Rosa | placas 7 y 8: febrero-marzo y agosto-septiembre
- Rojo | placas 3 y 4: marzo-abril y septiembre-octubre
- Verde | placas 1 y 2: abril-mayo y octubre-noviembre
- Azul | placas 9 y 0: mayo-junio y noviembre-diciembre
Querétaro: estos son los costos de verificación
En Querétaro, las tarifas cambian según el holograma.
Costos en Querétaro
- Doble Cero (00): mil 697 pesos
- Cero (0): 735 pesos
- Uno (1) y Dos (2): 431 pesos
Multas en Querétaro: las sanciones pueden ir de 678 hasta mil 697 pesos.
Calendario Querétaro 2026
- Amarillo | placas 5 y 6: enero-febrero y julio-agosto
- Rosa | placas 7 y 8: febrero-marzo y agosto-septiembre
- Rojo | placas 3 y 4: marzo-abril y septiembre-octubre
- Verde | placas 1 y 2: abril-mayo y octubre-noviembre
- Azul | placas 9 y 0: mayo-junio y noviembre-diciembre
Jalisco: verificación gratuita con refrendo pagado
En Jalisco, la verificación vehicular opera bajo un esquema anual distinto al de la CAMe.
Costos en Jalisco
- Verificación regular: 500 pesos
- Verificación extemporánea: 550 pesos
El gobierno estatal mantiene un subsidio mediante el cual la verificación puede realizarse sin costo adicional para quienes paguen a tiempo el refrendo vehicular 2026.
Calendario anual de verificación en Jalisco
- Placa 1: enero-febrero
- Placa 2: febrero-marzo
- Placa 3: marzo-abril
- Placa 4: abril-mayo
- Placa 5: mayo-junio
- Placa 6: julio-agosto
- Placa 7: agosto-septiembre
- Placa 8: septiembre-octubre
- Placa 9: octubre-noviembre
- Placa 0: noviembre-diciembre
¿Qué pasa si no verificas a tiempo?
No cumplir con la verificación vehicular puede generar:
- Multas económicas
- Restricciones de circulación
- Imposibilidad de realizar trámites vehiculares
- Retención de documentos en algunos casos
Autoridades recomiendan realizar el trámite dentro del periodo correspondiente para evitar recargos y saturación en verificentros.
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