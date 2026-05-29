Verificación vehicular junio 2026: estados, costos y calendario

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La verificación vehicular es obligatoria en estados de la CAMe.Foto:Cuartoscuro

La verificación vehicular continúa siendo obligatoria durante 2026 en varios estados del país, principalmente en las entidades que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), donde el trámite busca reducir emisiones contaminantes y controlar la calidad del aire.

Para junio de 2026, miles de automovilistas deberán cumplir con el proceso conforme al color del engomado y el último dígito de sus placas, ya que circular sin verificación vigente puede derivar en multas económicas y restricciones vehiculares.

Actualmente, la verificación obligatoria aplica en:

Ciudad de México (CDMX)

Estado de México (Edomex)

Hidalgo

Morelos

Puebla

Querétaro

Además, Tlaxcala forma parte de los acuerdos regionales de la CAMe para el reconocimiento de hologramas.

En paralelo, entidades como Jalisco mantienen programas propios de control vehicular con calendarios y costos distintos.

¿Qué estados integran la CAMe y dónde es obligatoria la verificación?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis coordina políticas ambientales y de movilidad entre entidades del centro del país.

Los estados donde actualmente opera la verificación vehicular obligatoria son:

Ciudad de México

Estado de México

Hidalgo

Morelos

Puebla

Querétaro

En estas entidades, los hologramas son reconocidos entre sí y los lineamientos ambientales funcionan bajo coordinación regional de la CAMe.

CDMX: costos, multas y calendario de verificación 2026

En CDMX, los hologramas 0, 1 y 2 tienen un costo aproximado de 765 pesos.

Multa por verificación extemporánea en CDMX: los automovilistas que no realicen el trámite a tiempo deberán pagar una multa de 2 mil 263 pesos.

Calendario primer semestre 2026 CDMX

Engomado Amarillo | placas 5 y 6: enero y febrero

Engomado Rosa | placas 7 y 8: febrero y marzo

Engomado Rojo | placas 3 y 4: marzo y abril

Engomado Verde | placas 1 y 2: abril y mayo

Engomado Azul | placas 9 y 0: mayo y junio

Edomex: precios por holograma y sanciones

En el Estado de México, los costos cambian según el tipo de holograma obtenido.

Costos de verificación en Edomex

Doble Cero (00): mil 196 pesos

Cero (0): 610 pesos

Uno (1) y Dos (2): 469 pesos

Multa por verificación extemporánea en Edomex: la sanción vigente asciende a 3 mil 394 pesos.

Calendario Edomex primer semestre 2026

Engomado Amarillo | placas 5 y 6: enero y febrero

Engomado Rosa | placas 7 y 8: febrero y marzo

Engomado Rojo | placas 3 y 4: marzo y abril

Engomado Verde | placas 1 y 2: abril y mayo

Engomado Azul | placas 9 y 0: mayo y junio

Hidalgo: costos y subsidios para conductores cumplidos

En Hidalgo, el programa contempla tarifas diferenciadas y subsidios para automovilistas que verifican en tiempo.

Costos en Hidalgo

Con apoyo gubernamental, los precios oficiales de verificación tienen hasta el 60% de descuento y quedan de la siguiente manera de acuerdo al costo de la UMA de 2026:

Vehículos Exentos:

2 UMA | 235 pesos (trámite directo en Semarnat)

2 UMA | 235 pesos (trámite directo en Semarnat) Holograma Doble Cero (00):

12.12 UMA | 569 pesos con subsidio | mil 421 pesos sin apoyo

12.12 UMA | 569 pesos con subsidio | mil 421 pesos sin apoyo Holograma Cero (0):

6.06 UMA | 285 pesos con subsidio | 711 pesos sin apoyo

6.06 UMA | 285 pesos con subsidio | 711 pesos sin apoyo Holograma Uno (1):

4.21 UMA | 198 pesos con subsidio | 494 pesos sin apoyo

4.21 UMA | 198 pesos con subsidio | 494 pesos sin apoyo Holograma Dos (2):

4.21 UMA | 198 pesos con subsidio | 494 pesos sin apoyo

4.21 UMA | 198 pesos con subsidio | 494 pesos sin apoyo Verificación Voluntaria:

4.21 UMA | 198 pesos con subsidio | 494 pesos sin apoyo

Multa extemporánea en Hidalgo: las sanciones comienzan desde mil 173 pesos y aumentan conforme se acumulen recargos.

Calendario Hidalgo 2026

Amarillo | placas 5 y 6: enero-febrero y julio-agosto

Rosa | placas 7 y 8: febrero-marzo y agosto-septiembre

Rojo | placas 3 y 4: marzo-abril y septiembre-octubre

Verde | placas 1 y 2: abril-mayo y octubre-noviembre

Azul | placas 9 y 0: mayo-junio y noviembre-diciembre

Morelos mantiene tarifa única

En Morelos, la verificación tiene una tarifa única que oscila entre 700 y 740 pesos para cualquier holograma.

Multa en Morelos: la sanción por incumplimiento va de mil 584 a mil 642 pesos.

Calendario Morelos 2026

Amarillo | placas 5 y 6: enero-febrero y julio-agosto

Rosa | placas 7 y 8: febrero-marzo y agosto-septiembre

Rojo | placas 3 y 4: marzo-abril y septiembre-octubre

Verde | placas 1 y 2: abril-mayo y octubre-noviembre

Azul | placas 9 y 0: mayo-junio y noviembre-diciembre

Puebla: costos y fechas para verificar

En Puebla, el costo único de verificación es de 628 pesos para hologramas 00, 0, 1 y 2.

Multa en Puebla: la multa extemporánea alcanza 2 mil 346 pesos.

Calendario Puebla 2026

Amarillo | placas 5 y 6: enero-febrero y julio-agosto

Rosa | placas 7 y 8: febrero-marzo y agosto-septiembre

Rojo | placas 3 y 4: marzo-abril y septiembre-octubre

Verde | placas 1 y 2: abril-mayo y octubre-noviembre

Azul | placas 9 y 0: mayo-junio y noviembre-diciembre

Querétaro: estos son los costos de verificación

En Querétaro, las tarifas cambian según el holograma.

Costos en Querétaro

Doble Cero (00): mil 697 pesos

Cero (0): 735 pesos

Uno (1) y Dos (2): 431 pesos

Multas en Querétaro: las sanciones pueden ir de 678 hasta mil 697 pesos.

Calendario Querétaro 2026

Amarillo | placas 5 y 6: enero-febrero y julio-agosto

Rosa | placas 7 y 8: febrero-marzo y agosto-septiembre

Rojo | placas 3 y 4: marzo-abril y septiembre-octubre

Verde | placas 1 y 2: abril-mayo y octubre-noviembre

Azul | placas 9 y 0: mayo-junio y noviembre-diciembre

Jalisco: verificación gratuita con refrendo pagado

En Jalisco, la verificación vehicular opera bajo un esquema anual distinto al de la CAMe.

Costos en Jalisco

Verificación regular: 500 pesos

Verificación extemporánea: 550 pesos

El gobierno estatal mantiene un subsidio mediante el cual la verificación puede realizarse sin costo adicional para quienes paguen a tiempo el refrendo vehicular 2026.

Calendario anual de verificación en Jalisco

Placa 1: enero-febrero

Placa 2: febrero-marzo

Placa 3: marzo-abril

Placa 4: abril-mayo

Placa 5: mayo-junio

Placa 6: julio-agosto

Placa 7: agosto-septiembre

Placa 8: septiembre-octubre

Placa 9: octubre-noviembre

Placa 0: noviembre-diciembre

¿Qué pasa si no verificas a tiempo?

No cumplir con la verificación vehicular puede generar:

Multas económicas

Restricciones de circulación

Imposibilidad de realizar trámites vehiculares

Retención de documentos en algunos casos

Autoridades recomiendan realizar el trámite dentro del periodo correspondiente para evitar recargos y saturación en verificentros.

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