Sistema Nacional Anticorrupción, el sueño que nunca se hizo realidad

Los casos de corrupción como Odebrecht, la Casa Blanca y la Estafa Maestra, exhibieron la profundidad de la corrupción del país y obligaron a una respuesta institucional. En 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con el objetivo de convertirse en el mecanismo para combatir la corrupción.

De acuerdo con Jacqueline Peschard, primera presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, su nacimiento fue resultado de un amplio acuerdo político y social.

“A partir de un gran consenso entre el Gobierno en turno, el gobierno de Peña Nieto y una alianza entre un buen número de organizaciones de la sociedad civil”, explicó.

Ese consenso buscaba integrar a los tres poderes del Estado en una estrategia coordinada.

“Que incluyera al Poder Ejecutivo, Legislativo y al Judicial, en una suerte de gran coordinación, para combatir la corrupción”, añadió Peschard.

Un modelo con acompañamiento ciudadano

Una de las principales innovaciones del Sistema fue la incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones, a través del Comité de Participación Ciudadana.

Para Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, el diseño del SNA colocó a México como un referente internacional.

“Es un modelo muy novedoso en el mundo, reconocido internacionalmente, porque de alguna manera es el modelo más acabado de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, señaló.

A una década del Sistema Nacional Anticorrupción, este estaba conformado por :

Secretaría Anticorrupción (Antes Función Pública)

Auditoría Superior de la Federación

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Tribunal de Disciplina Judicial (Antes Consejo de la Judicatura Federal)

Fiscalía Anticorrupción

Consejo de Participación Ciudadana

El sistema debía sentar en la misma mesa a la Secretaría Anticorrupción, a la Auditoría Superior de la Federación, al extinto INAI, a los tribunales de Justicia Administrativa y de Disciplina Judicial, a la Fiscalía Anticorrupción y a los ciudadanos.

El objetivo subrayó Peschard, era evitar la captura política, es decir, que pudiera servir a los intereses políticos y a los controles políticos del Gobierno.

Sin embargo, el Sistema Nacional Anticorrupción nunca pudo operar al 100%. La propia Peschard reconoció que el proyecto nació con muchas expectativas, pero ya desde entonces, desde el propio sexenio de Peña Nieto, lo que vino fueron “todas las resistencias de parte del Gobierno para que este sistema funcionara”.

A una década de su creación, especialistas coinciden en que el proyecto fracasó.

Para Gerardo Lozano, presidente del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, el resultado es nulo.

“Yo te diría que no ha pasado nada y esa es la realidad, ha faltado voluntad”, sostuvo.

Vania Pérez Morales coincide y señala la falta de coordinación institucional.

“Las instituciones que debían de conformar el Sistema no tomaron con seriedad su trabajo de coordinarse”, afirmó.

¿Qué falló en el Sistema Nacional Anticorrupción, dentro de una década?

Entre los principales obstáculos se identifican:

No se nombró al Fiscal Anticorrupción

No se conformó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Desapareció el INAI

La Auditoría Superior de la Federación no acudió a las convocatorias

¿Por qué no funcionó el Sistema? Por varios factores, entre ellos, la falta de nombramientos como el de Fiscalía Anticorrupción, por la desaparición de instituciones como el INAI, que no se haya instalado entes como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y también por el desdén de entes como la Auditoría Superior de la Federación.

Gerardo Lozano, asegura que la ausencia de la Auditoría Superior de la Federación fue clave en el fracaso del sistema, pues recordó que era el órgano que detectaba el desvío de recursos públicos.

El golpe final llegará el 28 de enero, cuando el Comité de Participación Ciudadana se quede sin quorum. Con ello, no podrá sesionar la Comisión Ejecutiva y en consecuencia, el Comité Coordinador se quedará sin materia, alertó Vania Pérez Morales.

A diez años de su creación, el Sistema Nacional Anticorrupción parece acercarse a su fin.

