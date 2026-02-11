Sonora, Guanajuato, Colima, Jalisco y Chihuahua, estados con más fosas clandestinas entre 2023 y 2024

GENERANDO AUDIO...

Foto: Jesus Dorantes

Dos estados del norte, dos del Bajío y uno de la costa del Pacífico, concentran el mayor número de fosas clandestinas reportadas entre 2023 y 2024.

Se trata de Sonora, Guanajuato, Colima, Jalisco y Chihuahua, donde se realizaron mil seis hallazgos de fosas clandestinas a partir de reportes de medios de comunicación documentados por Artículo 19 México y Centroamérica, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

La cifra, concentrada en la Plataforma Ciudadana de Fosas, contrasta con las mil 451 fosas registradas por fiscalías estatales y las 94 fosas dadas a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Las entidades con el mayor número de hallazgos reportados en 2023 y 2024 por las fiscalías locales fueron Sonora, con 317 fosas registradas por la fiscalía en los dos años, seguido de Colima con 95 fosas, así como Baja California con 91, Coahuila con 61 y Jalisco con 59”

Andrea Horcasitas / programa de Derechos Humanos Ibero

El registro, alimentado por organizaciones ciudadanas, la academia y colectivos de búsqueda, da cuenta de que entre 2023 y 2024 los medios reportaron la exhumación de 2 mil 17 cuerpos, mientras que las fiscalías estatales informaron únicamente mil 616 cuerpos.

La Plataforma también destacó que la FGR reportó solo 18 fosas clandestinas en 2024, número que contrasta con lo informado por las fiscalías estatales que reportaron el hallazgo de 786 fosas clandestinas.

“Cada actualización que hacemos de esta plataforma vuelve a evidenciar un problema estructural: hay inexistencia de una metodología homologada entre fiscalías para el registro y la sistematización de fosas, cuerpos y restos humanos”

Pamela Benítez / analista de Datos Data Cívica

Con la ayuda de números obtenidos vía solicitudes de información, la plataforma busca contrarrestar el vacío de información oficial.

“Es importante rescatar que actualmente no existe un registro público por parte, digamos, de las instituciones, y lamentablemente la Comisión Nacional de Búsqueda en 2024 retira un registro o un sitio web que tenía que era el mapa de hallazgos de fosas clandestinas, cuya información era alimentada por la propia FGR y las fiscalías locales que llegaba hasta abril de 2023”

Jessica Alcaraz / Artículo 19

