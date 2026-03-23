SRE retira a cónsul de Filipinas en Guadalajara por presunta relación con el CJNG

GENERANDO AUDIO...

Retiran a cónsul de Filipinas por presunta relación con el CJNG. Foto: Gettyimages

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) canceló la autorización definitiva otorgada a Martín Camarena de Obeso, quien se desempeñaba como cónsul honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Guadalajara.

La decisión fue oficializada mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se establece la terminación de sus funciones consulares a partir del 2 de marzo de 2026.

Reportes de medios señalan que fue separado del cargo por presuntas actividades empresariales relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Foto: captura de pantalla DOF.

Cancelan autorización expedida desde 2002

De acuerdo con el documento oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dejó sin efectos la Autorización Definitiva Número Uno, otorgada el 27 de febrero de 2002 a Camarena de Obeso.

El acuerdo fue emitido por el titular de la dependencia, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, y establece que el exfuncionario dejó de ejercer funciones como representante honorario.

El cónsul tenía jurisdicción en diversas entidades del país, entre ellas:

Baja California

Baja California Sur

Colima

Jalisco

Nayarit

Sinaloa

Sonora

Publicación en DOF formaliza la terminación de funciones

La cancelación fue publicada en el DOF el 3 de marzo de 2026, lo que formaliza la terminación de sus funciones consulares en México.

Este tipo de autorizaciones son necesarias para que representantes honorarios de otros países puedan ejercer funciones diplomáticas en territorio nacional.

Surgen señalamientos con posibles vínculos al CJNG

Tras darse a conocer el caso, han surgido versiones que vinculan al excónsul con presuntas actividades empresariales relacionadas con el CJNG.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente estos señalamientos, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha detallado los motivos específicos de la cancelación en el documento publicado por el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.