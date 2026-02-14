Suman 32 policías asesinados en menos de dos meses de 2026

GENERANDO AUDIO...

En menos de dos meses de 2026, 32 policías han sido asesinados en México, de acuerdo con registros de la organización Causa en Común. La cifra incluye 31 hombres y una mujer, lo que mantiene la tendencia de violencia contra corporaciones de seguridad en el país.

Solo del 6 al 12 de febrero de 2026, se sumaron al menos cuatro casos más en Estado de México, Morelos, Sinaloa y Tlaxcala, según el recuento de la organización civil.

Desde el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, se contabilizan 474 policías asesinados, lo que equivale a un elemento asesinado cada día.

Policías municipales, los más afectados

Del total de policías asesinados en lo que va del año:

17 eran municipales

14 estatales

1 federal

Las cifras reflejan que las corporaciones municipales continúan siendo las más vulnerables frente a ataques armados.

Estados con casos registrados en 2026

Los homicidios de policías en lo que va del año se han registrado en entidades como Michoacán, Morelos, Sinaloa, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Colima, Veracruz, Tabasco, Chihuahua y Tlaxcala.

Entre los casos documentados se encuentran elementos asesinados en municipios como Zamora, Jiutepec, Culiacán, Mazatlán, Iztapalapa, Acapulco, Ecatepec y San Juan del Río, entre otros.

Violencia contra policías, una constante en el sexenio

De acuerdo con los datos de Causa en Común, desde el arranque de la actual administración federal suman 474 policías asesinados, manteniendo un promedio de un homicidio diario.

La organización ha señalado en reportes anteriores la necesidad de fortalecer condiciones laborales, protección y estrategias de seguridad para las corporaciones locales, consideradas el primer frente ante la violencia.

