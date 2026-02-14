Sarah Schleper en Milano Cortina 2026: fecha, hora y dónde ver su competencia en esquí alpino

GENERANDO AUDIO...

¿Cuándo es la competencia de Sarah Schleper? Foto: Getty Images

La esquiadora Sarah Schleper continúa agrandando su legado en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, donde representa a México en el esquí alpino femenil. Con una trayectoria que abarca siete ciclos olímpicos, la atleta afronta una nueva prueba en la máxima cita del deporte invernal, reafirmando su lugar como una de las figuras más experimentadas del circuito.

Schleper ya tuvo actividad en esta edición olímpica tras competir en la prueba de Super-G, donde logró completar el recorrido y finalizar en la posición 26, resultado que le permitió sumar experiencia en una disciplina de alta velocidad.

Ahora, la mexicana se prepara para encarar el slalom gigante, una prueba técnica que demanda precisión en los giros amplios y una lectura constante del trazado para mantener la velocidad sin comprometer la estabilidad.

¿Cuándo compite Sarah Schleper en Milano Cortina 2026?

La siguiente presentación de Sarah Schleper en Milano Cortina 2026 será en el slalom gigante femenil, programado para el:

Domingo 15 de febrero de 2026

Primera manga: 03:00 horas (tiempo del centro de México)

Segunda manga: 06:30 horas (tiempo del centro de México)

El formato de competencia contempla dos descensos por atleta, los tiempos obtenidos en cada manga se suman para definir la clasificación final, por lo que la regularidad y el control son fundamentales. Un error mínimo puede significar quedar fuera de la pelea por posiciones destacadas, lo que convierte al slalom gigante en una de las pruebas más estratégicas del programa olímpico.

¿Dónde ver en vivo a Sarah Schleper?

Te contamos un poco de la trayectoria de Sarah Schleper. Foto: AFP

La competencia podrá seguirse completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, que cuenta con señal disponible en televisión y plataformas digitales para México y distintos países de Latinoamérica.

Una trayectoria histórica en Juegos Olímpicos

La participación de Sarah Schleper en Milano Cortina 2026 tiene un significado especial. Con esta edición, la esquiadora suma su séptima presencia en Juegos Olímpicos de Invierno, consolidándose como una de las atletas con mayor recorrido en el esquí alpino internacional.

A lo largo de su carrera ha competido en distintas disciplinas técnicas y de velocidad, enfrentándose a generaciones de esquiadoras en uno de los deportes más exigentes del calendario olímpico.

Su permanencia en la élite refleja constancia, disciplina y una preparación que se mantiene vigente pese al paso del tiempo.

En esta edición, además, comparte escenario con su hijo, Lasse Gaxiola, quien también compite en el esquí alpino. La dupla protagoniza un hecho inédito al participar en la misma edición olímpica, un momento que añade un componente histórico y familiar a la representación mexicana en la nieve italiana.

El reto del slalom gigante

El slalom gigante es una prueba que combina técnica y velocidad en un equilibrio preciso, a diferencia del slalom tradicional, que presenta puertas más cerradas y cambios de dirección más abruptos, el gigante permite trayectorias más amplias, aunque exige una lectura milimétrica del recorrido para mantener el ritmo adecuado.

En un escenario como Milano Cortina 2026, donde las condiciones climáticas pueden modificar la textura de la nieve y el comportamiento del esquí, la experiencia juega un papel determinante.

Schleper buscará aprovechar su conocimiento del circuito internacional para completar ambas mangas con solidez y aspirar a una actuación competitiva.

