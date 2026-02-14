Noticias de hoy 13 de febrero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 13 de febrero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Bloquean la México–Toluca

Manifestantes bloquearon esta mañana la México–Toluca, a la altura de La Marquesa, para exigir justicia por Dafne Evelin, joven localizada sin vida.

Accidente en Sonora

Al menos 5 personas murieron y 25 resultaron heridas en Sonora tras el choque entre un autobús y un tractocamión en la carretera Sonoyta-Caborca.

Caen 4 en Zacatecas

Tras bloqueos carreteros y un enfrentamiento armado con fuerzas federales en Zacatecas, fueron detenidas 4 personas de una célula criminal, incluido el jefe de plaza.

Autodeportaciones

Estados Unidos ofrece 2 mil 600 dólares a indocumentados que utilicen la aplicación CBP Home para auotdeportarse y salir del país.

¡Aguas con fraudes!

Autoridades alertan por fraudes este 14 de febrero, donde sitios web falsos ofrecen promociones en regalos, pero te roban datos personales y dinero.

