Super Bowl 2026 dejaría derrama económica de 56 mil millones de pesos en México

Super Bowl 2026. Foto: AFP.

En el marco del Super Bowl 2026, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) informó que prevé una derrama económica de 56 mil millones de pesos en México, impulsada por el consumo en restaurantes, bares, comercios y servicios con motivo de la transmisión del evento deportivo.

Derrama económica histórica por Super Bowl 2026

El análisis de la institución señala que la derrama económica de 56 mil millones de pesos en México por el Super Bowl 2026 se concentrará en el consumo de alimentos y bebidas, tanto en hogar como en establecimientos.

Indicó que esta proyección representa un incremento de 12% en comparación con la estimación de 2025, cuando la derrama se ubicó en 50 mil millones de pesos, derivada principalmente del gasto que realizan las familias para reuniones en casa y salidas a establecimientos de alimentos y bebidas.

Establecimientos beneficiados por el Super Bowl 2026

Calculó, a su vez, que alrededor de 3 millones 567 mil establecimientos se verán beneficiados por la derrama económica del Super Bowl 2026, entre ellos restaurantes, bares, casinos y cantinas; comercios de alimentos y bebidas; tiendas de conveniencia y autoservicio; mercados públicos; plataformas de streaming y servicios de transporte.

El presidente de la CONCANACO SERVYTUR, Octavio de la Torre, señaló que el evento genera un impacto directo en la actividad comercial y en la cadena de proveeduría local, al incrementar la demanda en distintos sectores durante la jornada del Super Bowl.

Impacto en cadenas productivas y consumo

Además del consumo interno, la institución resaltó el impacto del Super Bowl 2026 en cadenas productivas nacionales, como la exportación estimada de 127 mil toneladas de aguacate, con un valor aproximado de 350 millones de dólares.

En cuanto a los hábitos de consumo, citó datos de Kantar, que señalan que en 2025 la cerveza fue la bebida con mayor preferencia durante el Super Bowl, con 77%, seguida del refresco con 74%.

México, uno de los países que más consumen en el Super Bowl

Por último, destacó que México se mantiene como uno de los mercados más relevantes para este evento deportivo.

Se estima que más de 210 millones de personas verán el Super Bowl a nivel mundial y que México es el segundo mercado más importante, con alrededor de siete de cada 10 adultos como espectadores.