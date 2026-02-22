Suspenden clases en estos estados tras muerte del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Suspenden clases en estados tras muerte del “Mencho”. Foto: Cuartoscuro.

Luego de darse a conocer que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), también comenzaron a reportarse varios hechos de violencia, como bloqueos carreteros, en varios estados del país, por lo que autoridades educativas decidieron suspender clases este próximo lunes 23 de febrero.

Estados en los que se suspenden clases tras muerte del “Mencho”

Nayarit

A través de un comunicado de prensa, el gobierno del estado de Nayarit informó que para salvaguardar la integridad y bienestar de niñas, niños, adolescentes, personal docente y administrativo, este lunes 23 de febrero de 2026 se suspenden las clases en todos los planteles de educación básica, media superior y superior de la entidad.

“Esta medida preventiva responde al compromiso institucional de priorizar la seguridad de la comunidad escolar ante las condiciones que actualmente prevalecen”, indicaron las autoridades.

Además pidieron a madres y padres de familia a mantenerse atentos a la información que se comparta en los canales oficiales de gobierno, por donde también se informará la reanudación de las actividades académicas.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”. Foto: DEA.

Guanajuato

También a través de sus redes sociales oficiales, la Universidad de Guanajuato informó que por los hechos registrados en todo el estado, y con el propósito de privilegiar la seguridad y el bienestar de su comunidad, decidieron que las actividades académicas de nivel medio superior y superior se lleven a cabo a distancia este lunes 23 de febrero de 2026.

“Esta medida preventiva considera que gran parte de nuestros estudiantes utilizan el día domingo para trasladarse desde sus lugares de origen hacia las distintas sedes universitarias”, indicaron.

También pidieron mantenerse al tanto de sus canales oficiales de comunicación para cualquier actualización.

Jalisco

También el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer que para el cuidado de niños, niñas, jóvenes y maestros de la entidad, decidió que este lunes 23 de febrero de 2026 se suspendan las clases presenciales en las escuela de todo el estado.

Además, indicó que también ordenó la cancelación de todos los eventos masivos durante este domingo 22 de febrero en todo Jalisco.

