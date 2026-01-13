Prematuro, anticipar aumento en primas de seguros por cambios fiscales de 2026: AMIS

GENERANDO AUDIO...

Seguros. Foto: Getty Images

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) afirmó que aún es prematuro anticipar un incremento en el costo de las primas derivado de la no acreditación del IVA en los pagos por siniestros, luego de la publicación de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2026.

En un comunicado, el organismo explicó que, si bien el nuevo marco fiscal ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la industria aseguradora presenta una alta diversidad de productos, coberturas, esquemas de pago y perfiles de asegurados, lo que impide realizar estimaciones generalizadas sobre posibles impactos en las primas.

La AMIS subrayó que cada aseguradora deberá analizar de manera individual los posibles ajustes que pudieran derivarse de la no acreditación del IVA, con base en sus modelos técnicos y operativos, siempre en apego a la regulación vigente y a las características específicas de sus productos y ramos.

Ante este escenario, el organismo hizo un llamado a las personas aseguradas para que consulten su situación particular directamente con su agente o compañía de seguros, con el fin de contar con información clara, precisa y oportuna sobre su póliza.

Finalmente, la asociación recordó que corresponde a cada aseguradora analizar, conforme a sus propios modelos técnicos y operativos, los posibles ajustes que pudieran derivarse, en apego a la regulación vigente y a las características específicas de sus productos.

La AMIS invitó a las personas aseguradas a consultar su situación particular con su agente o compañía, a fin de contar con información clara y oportuna.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.