Bad Bunny y Carín León, los más nominados a los Premios Lo Nuestro 2026

Premios Lo Nuestro 2026; Rauw Alejandro, Carín León y Bad Bunny
Los más nominados en Los Premios Lo Nuestro 2026. Foto:Cuartoscuro|AFP

Los Premios Lo Nuestro 2026 ya tienen fecha, sede y una lista de nominados que confirma quiénes dominaron la música latina en el último año. La ceremonia se realizará el jueves 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami.

En esta edición, Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro encabezan la competencia con 10 nominaciones cada uno, seguidos de Beéle, Fuerza Regida y Karol G, quienes suman ocho postulaciones.

La premiación, organizada por TelevisaUnivision desde 1989, es la entrega de galardones más antigua en la historia de la música latina, y mantiene su formato en el que el público decide a los ganadores mediante votación.

La transmisión en vivo de la gala del evento en su edición número 38 se realizará por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, donde se espera que desfilen por la alfombra roja los mejores looks del medio.

Lista de nominados para Los Premios Lo Nuestro 2026

Artista Premio Lo Nuestro Del Año

  1. Bad Bunny
  2. Beéle
  3. Carín León
  4. Fuerza Regida
  5. Karol G
  6. Maluma
  7. Marc Anthony
  8. Rauw Alejandro
  9. Romeo Santos
  10. Shakira

Canción Del Año

  1. “Desde Hoy” – Natti Natasha
  2. “DTMF” – Bad Bunny
  3. “El Amor de Mi Herida” – Carín León
  4. “Imagínate” – Danny Ocean & Kapo
  5. “Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
  6. “Latina Foreva” – Karol G
  7. “Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera
  8. “No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández
  9. “Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell
  10. “Soltera” – Shakira

Álbum Del Año

  1. “¿Y Ahora Qué +?” – Alejandro Sanz
  2. “111XPANTIA” – Fuerza Regida
  3. “Babylon Club” – Danny Ocean
  4. “Cosa Nuestra” – Rauw Alejandro
  5. “Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny
  6. “Eterno” – Prince Royce
  7. “Island Boyz” – Myke Towers
  8. “La Ciudad” – Alleh & Yorghaki
  9. “Palabra de To’s (Seca)” – Carín León
  10. “Tropicoqueta” – Karol G

Mejor Combinación Femenina

  1. “Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia
  2. “Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole
  3. “Brujería” – Yuridia & Majo Aguilar
  4. “De Maravisha” – Tokischa & Nathy Peluso
  5. “En 4” – Kenia Os & Anitta
  6. “En Tu Marea” – Goyo & Greeicy
  7. “FKN Movie” – Karol G & Mariah Angeliq
  8. “Maldita Billetera” – Alicia Villarreal & Lila Downs
  9. “Maldita Primavera” – Yuri & Ángela Aguilar
  10. “Pa’ Qué Volviste?” – Elena Rose & Maria Becerra

Colaboración “Crossover” Del Año

  1. “Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
  2. “I Adore You” – Hugel, J Balvin, Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm
  3. “Lost In Translation” – Carín León & Kacey Musgraves
  4. “No Hay Break” – Myke Towers ft. Omah Lay
  5. “Now Or Never” – Bon Jovi & Pitbull
  6. “São Paulo” – The Weeknd & Anitta

La Mezcla Perfecta Del Año

  1. “Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
  2. “Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís
  3. “El Vino de Tu Boca” – Alejandro Sanz & Carín León
  4. “Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
  5. “Misterio” – J Balvin & Gilberto Santa Rosa
  6. “Que Me Quiera Ma” – Marc Anthony & Wisin
  7. “Sabes Qué Hora Es” – Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi
  8. “Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler
  9. “Súfrale” – Grupo Firme & Gloria Trevi
  10. “Weltita” – Bad Bunny & Chuwi

Tour Del Año

  1. “Cosa Nuestra World Tour” – Rauw Alejandro
  2. “De Rey a Rey” – Alejandro Fernández
  3. “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” – Shakira
  4. “Más Cerca de Ti Tour” – Marco Antonio Solís
  5. “No Me Quiero Ir de Aquí Residencia” – Bad Bunny
  6. “Vivir Sin Aire Tour” – Maná

Artista Revelación Del Año Masculino

  1. Alleh
  2. Clave Especial
  3. Esaú Ortiz
  4. Juan Duque
  5. Hamilton
  6. La Cruz
  7. Macario Martínez
  8. Roa
  9. Santos Bravos
  10. Yorghaki

Artista Revelación Del Año Femenino

  1. Aria Bela
  2. Camila Fernández
  3. Delilah
  4. Estevie
  5. Mar
  6. Paloma Morphy
  7. Yailín La Más Viral
  8. Yeri Mua
  9. Ysa C
  10. Zoe Gotusso

Mejor Canción de Música Cristiana

  1. “Alabaré” – Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
  2. “La Respuesta” – Gocho
  3. “Ponte Bonita (Remix)” – Yaronk Rouse & Rosalina
  4. “Si Volviera Jesús” – Víctor Manuelle
  5. “Sonríele” – Daddy Yankee
  6. “Todo Va Estar Bien” – Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez

AfroBeat Del Año

  1. “Bien Pedos” – Xavi & Kapo
  2. “Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles
  3. “La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  4. “Me Pasa (Piscis)” – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
  5. “Mi Reina” – Hamilton & Nanpa Básico
  6. “San Blas” – Boza
  7. “Sanka” – Ryan Castro & Dongo
  8. “Soleao” – Myke Towers & Quevedo

Artista Masculino Del Año – Urbano

  1. Arcángel
  2. Bad Bunny
  3. Beéle
  4. Eladio Carrión
  5. Feid
  6. J Balvin
  7. Myke Towers
  8. Rauw Alejandro
  9. Wisin
  10. Yandel

Artista Femenina Del Año – Urbano

  1. Anitta
  2. Bad Gyal
  3. Fariana
  4. Karol G
  5. Natti Natasha
  6. Rainao
  7. Tokischa
  8. Yailín La Más Viral
  9. Yeri Mua
  10. Young Miko

Canción Del Año – Urbano

  1. “Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
  2. “Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
  3. “Hablame Claro” – Yandel & Feid
  4. “La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  5. “Latina Foreva” – Karol G
  6. “Lo Caro Y Lo Bueno” – Chencho Corleone
  7. “Qué Pasaría…” – Rauw Alejandro & Bad Bunny
  8. “Rio” – J Balvin
  9. “Romeo” – Anitta
  10. “Soleao” – Myke Towers & Quevedo

Mejor Canción Trap/Hip Hop – Urbano

  1. “Bum Bum” – El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
  2. “Cuando No Era Cantante” – El Bogueto & Yung Beef
  3. “Duro Ma” – Bryant Myers, Dei V & Saiko
  4. “En La City” – Trueno & Young Miko
  5. “Flash Foto” – Arcángel & Neutro Shorty
  6. “Love” – Clarent
  7. “Nueva Era” – Duki & Myke Towers
  8. “Primer Lugar” – Eladio Carrión & Omar Courtz
  9. “Tokischa RMX” – J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
  10. “Yogurcito Remix” – Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa

Colaboración Del Año – Urbano

  1. “+57” – Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
  2. “AMG” – Eladio Carrión & Young Miko
  3. “Doblexxó” – J Balvin & Feid
  4. “La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  5. “Luna” – Wisin & Kapo
  6. “Otra Noche” (Feat. Darell) – Myke Towers & Darell
  7. “Perfumito Nuevo” – Bad Bunny & Rainao
  8. “Pórtate Bonito” – Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums
  9. “Wells Fargo” – Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto
  10. “Woahh” – Rvssian, Young Miko, Omar Courtz ft. Clarent

Mejor Canción Dembow

  1. “Bing Bong” – Yailín La Más Viral & Puyalo Pantera
  2. “Celos” – Tokischa & Bulin 47
  3. “Dem Bow” – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
  4. “Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)” – Lomiiel
  5. “Quita Y Pone” – El Alfa & Fariana

Álbum Del Año – Urbano

  1. “Borondo” – Beéle
  2. “Don Kbrb” – Eladio Carrión
  3. “El Sobreviviente WWW” – Wisin
  4. “Elyte” – Yandel
  5. “Ferxxo Vol X: Sagrado” – Feid
  6. “Island Boyz” – Myke Towers
  7. “Lo Mismo De Siempre” – Mora
  8. “Sendé” – Ryan Castro
  9. “Sr. Santos II Sueños De Grandeza” – Arcángel
  10. “Underwater” – Fariana

Artista Pop Masculino Del Año

  1. Alejandro Sanz
  2. Camilo
  3. Danny Ocean
  4. Juanes
  5. Maluma
  6. Manuel Turizo
  7. Marco Antonio Solís
  8. Pitbull
  9. Ricardo Arjona
  10. Sebastián Yatra

Artista Pop Femenina Del Año

  1. Aitana
  2. Cazzu
  3. Elena Rose
  4. Emilia
  5. Gloria Trevi
  6. Kany García
  7. Kenia Os
  8. Laura Pausini
  9. Shakira
  10. Yami Safdie

Grupo o Dúo Del Año – Pop/Rock

  1. Ca7riel & Paco Amoroso
  2. DND | Do Not Disturb
  3. Ha*Ash
  4. Matisse
  5. Latin Mafia
  6. Maná
  7. Mau Y Ricky
  8. Morat
  9. Rawayana
  10. Reik

Canción Del Año – Pop

  1. “Bronceador” – Maluma
  2. “Con Otra” – Cazzu
  3. “El Cielo Te Mandó Para Mí” – Ha*Ash
  4. “La Carretera” – Pedro Capó
  5. “La Pelirroja” – Sebastián Yatra
  6. “Mientes” – Reik
  7. “Noviogangsta <3” – Emilia
  8. “Palmeras en el Jardín” – Alejandro Sanz
  9. “Soltera” – Shakira
  10. “Un Beso Menos” – Elena Rose & Morat

Colaboración Del Año – Pop

  1. “Abrázame” – Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
  2. “Accidente” – Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
  3. “Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira
  4. “Bunda” – Emilia & Luísa Sonza
  5. “Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro
  6. “Huir” – Kany García & Lia Kali
  7. “La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi
  8. “Se Fue” – Rauw Alejandro & Laura Pausini
  9. “Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
  10. “Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler

Canción Del Año – Pop/Balada

  1. “Alguien” – Carlos Rivera
  2. “Cueste Lo Que Cueste” – Gloria Trevi
  3. “El Reclamo” – Olga Tañón
  4. “Tierra Mía” – Kany García
  5. “Mujer” – Ricardo Arjona
  6. “Querida Yo” – Yami Safdie & Camilo

Álbum Del Año – Pop

  1. “Cuarto Azul” – Aitana
  2. “El Vuelo” – Gloria Trevi
  3. “En Las Nubes (Con Mis Panas)” – Elena Rose
  4. “Haashville” – Ha*Ash
  5. “La Carretera” – Pedro Capó
  6. “Milagro” – Sebastián Yatra
  7. “Noches De Cantina” – Maná
  8. “Preguntas a las 11:11” – Ela Taubert
  9. “¿Qué Significa el Amor?” – Carlos Rivera
  10. “Ya Es Mañana” – Morat

Colaboración Del Año – Pop/Urbano

  1. “2AM” – Sebastián Yatra & Bad Gyal
  2. “Que Haces” – Becky G & Manuel Turizo
  3. “Samaná” – Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
  4. “Tamo Bien” – Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
  5. “Te Acuerdas?” – DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel
  6. “Volver” – Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Canción Del Año – Pop/Urbano

  1. “6 De Febrero” – Aitana
  2. “A.K.A” – Mari La Carajita
  3. “Cables Cruzados” – Farruko
  4. “Carita Linda” – Rauw Alejandro
  5. “Cosas Pendientes” – Maluma
  6. “DTMF” – Bad Bunny
  7. “Sirenita” – Ozuna
  8. “Tengo Celos” – Myke Towers
  9. “Tocando el Cielo” – Luis Fonsi
  10. “Una Como Tu” – Jay Wheeler

Canción Del Año – Pop/Rock

  1. “¿Es En Serio?” – Ela Taubert
  2. “Me Toca a Mí” – Morat & Camilo
  3. “Sabe Bien” – Pedro Capó
  4. “Una Noche Contigo” – Juanes
  5. “Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León

Mejor “EuroSong” – Pop/Urbano

  1. “6 De Febrero” – Aitana
  2. “Da Me” – Bad Gyal
  3. “Esa Diva” – Melody
  4. “Moja1ta” – Lola Indigo
  5. “Quiero Decirte” – Abraham Mateo & Ana Mena
  6. “Tatami” – JC Reyes
  7. “Tuchat” – Quevedo
  8. “Tu Vas Sin (Fav)” – Rels B

Artista Del Año – Tropical

  1. Carlos Vives
  2. Elvis Crespo
  3. Gloria Estefan
  4. Jerry Rivera
  5. Luis Figueroa
  6. Marc Anthony
  7. Olga Tañón
  8. Prince Royce
  9. Romeo Santos
  10. Silvestre Dangond

Canción Del Año – Tropical

  1. “Desde Hoy” – Natti Natasha
  2. “Fuera De Lugar” – Venesti
  3. “Hello, What’s Up” – Christian Alicea
  4. “How Deep Is Your Love” – Prince Royce
  5. “La Indiferencia” – Silvestre Dangond & Fonseca
  6. “Malportada” – Nathy Peluso & Rawayana
  7. “Más Que un Beso” – Luis Figueroa
  8. “Por Si Te Me Vas” – Olga Tañón & Lenny Tavárez
  9. “Raíces” – Gloria Estefan
  10. “Tú Con Él” – Rauw Alejandro

Colaboración Del Año – Tropical

  1. “Café con Ron” – Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
  2. “En Privado” – Xavi & Manuel Turizo
  3. “La Diferente” – Lenier & Gente De Zona
  4. “La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)” – Carlos Vives & Grupo Niche
  5. “Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy
  6. “Nuestra Canción” – Elvis Crespo & Jerry Rivera
  7. “Repetimos” – Arthur Hanlon, Yotuel & Darell
  8. “Venga Lo Que Venga” – Fonseca & Rawayana
  9. “Vestido Rojo” – Silvestre Dangond & Emilia
  10. “Volver (La Salsa)” – Piso 21, Beéle & Marc Anthony

Álbum Del Año – Tropical

  1. “Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2” – Gilberto Santa Rosa
  2. “El Último Baile” – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
  3. “Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe)” – Carlos Vives
  4. “Eterno” – Prince Royce
  5. “Gris” – Luis Figueroa
  6. “Llegué yo” – Jerry Rivera
  7. “Natti Natasha En Amargue” – Natti Natasha
  8. “Poeta Herío” – Elvis Crespo
  9. “Raíces” – Gloria Estefan
  10. “Reparto By Gente De Zona” – Gente De Zona

Artista Masculino Del Año – Música Mexicana

  1. Alejandro Fernández
  2. Carín León
  3. Christian Nodal
  4. Eden Muñoz
  5. Ivan Cornejo
  6. Luis Angel ‘El Flaco’
  7. Netón Vega
  8. Oscar Maydon
  9. Pepe Aguilar
  10. Xavi

Artista Femenina Del Año – Música Mexicana

  1. Aida Cuevas
  2. Ana Bárbara
  3. Angela Leiva
  4. Ángela Aguilar
  5. Camila Fernández
  6. Carolina Ross
  7. Chiquis
  8. Lupita Infante
  9. Majo Aguilar
  10. Yuridia

Grupo o Dúo Del Año – Música Mexicana

  1. Banda El Recodo
  2. Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
  3. Fuerza Regida
  4. Grupo Firme
  5. Grupo Frontera
  6. Intocable
  7. Julián Álvarez Y Su Norteño Banda
  8. La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
  9. Los Ángeles Azules
  10. Los Tigres Del Norte

Canción Del Año – Música Mexicana

  1. “Amor Bonito” – Luis Angel ‘El Flaco’
  2. “El Amigo” – Christian Nodal
  3. “El Amor de Mi Herida” – Carín León
  4. “Hija De Papi” – Xavi & Netón Vega
  5. “Hecha Pa’ Mi” – Grupo Frontera
  6. “Loco” – Netón Vega
  7. “Me Prometí” – Ivan Cornejo
  8. “Otro Capítulo” – Becky G
  9. “Por Esos Ojos” – Fuerza Regida
  10. “Traigo Saldo Y Ganas De Rogar” – Eden Muñoz

Colaboración Del Año – Música Mexicana

  1. “300 Noches” – Belinda & Natanael Cano
  2. “Crisis” – Becky G & Tito Double P
  3. “En Tiempo Y Forma (Juntos)” – Josi Cuen & Jorge Medina
  4. “Lo Que No Saben” – Calibre 50 & Los De La Noria
  5. “Me Jalo” – Fuerza Regida y Grupo Frontera
  6. “Morena” – Netón Vega & Peso Pluma
  7. “Si Tú Me Vieras” – Carín León & Maluma
  8. “Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez
  9. “Un Bendito Día” – Yuridia & Alejandro Fernández
  10. “Yo Me Lo Busqué” – Los Ángeles Azules & Thalia

Canción Banda Del Año

  1. “Amor Bonito” – Luis Angel ‘El Flaco’
  2. “El Beneficio de la Duda” – Grupo Firme
  3. “Una Historia Mal Contada” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
  4. “Una Peda Menos” – Banda Los Recoditos
  5. “Voy a Levantarme” – Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Canción Mariachi/Ranchera Del Año

  1. “Amé” – Christian Nodal
  2. “Amémonos de Nuevo” – Lupita Infante & Leonardo Aguilar
  3. “Cuídamela Bien” – Pepe Aguilar
  4. “Nadie Se Va Como Llegó” – Ángela Aguilar
  5. “No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández
  6. “Sin Llorar” – Yuridia

Canción Norteña Del Año

  1. “Chelas Y Besos” – La Fiera De Ojinaga
  2. “La Lotería” – Los Tigres Del Norte
  3. “Me Gusta Mi Vida” – Intocable
  4. “Mi Lugar Favorito” – Eden Muñoz
  5. “Rey Sin Reina” – Julión Álvarez Y Su Norteño Banda

Fusión Música Mexicana Del Año

  1. “2+2” – Omar Camacho & Victor Mendivil
  2. “Loco” – Netón Vega
  3. “Marlboro Rojo” – Fuerza Regida
  4. “No Capea” – Xavi & Grupo Frontera
  5. “Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez

Mejor Electro Corrido – Música Mexicana

  1. “Bachata Bélica” – Los Esquivel, Prince Royce & Brray
  2. “Corridos Y Alcohol” – Steve Aoki & Oscar Maydon
  3. “La Fiesta” – Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P
  4. “Tierno” – Joaquin Medina & Codiciado
  5. “Triple Lavada Remix” – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil

Álbum Del Año – Música Mexicana

  1. “¿Quién + Como Yo?” – Christian Nodal
  2. “111XPANTIA” – Fuerza Regida
  3. “De Rey a Rey (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México, 2024)” – Alejandro Fernández
  4. “Eden” – Eden Muñoz
  5. “Encuentros” – Becky G
  6. “La Lotería” – Los Tigres Del Norte
  7. “Next” – Xavi
  8. “Palabra de To’s (Seca)” – Carín León
  9. “Sin Llorar” – Yuridia
  10. “Voy a Levantarme” – Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

¿Cómo votar en Premio Lo Nuestro 2026?

Para elegir a los ganadores de Premio Lo Nuestro 2026, el público debe:

  1. Ingresar a www.premiolonuestro.com/vota
  2. Registrar un correo electrónico
  3. Ser mayor de edad
  4. Votar en las 44 categorías agrupadas en General, Urbano, Pop, Tropical y Música Mexicana

La votación es gratuita, salvo los cargos por el servicio de internet.

