Servicio Militar Nacional reduce adiestramiento a 13 sábados para liberar la cartilla

El Servicio Militar Nacional (SMN) implementó a partir de este año una reducción histórica en su adiestramiento, al pasar de 44 a sólo 13 sesiones sabatinas, con el objetivo de atraer a más jóvenes y facilitar la liberación de la cartilla militar.

En entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”, el general de Estado Mayor Luis Antonio Pantoja, director del Servicio Militar Nacional, explicó que el nuevo esquema busca modernizar el programa, hacerlo más práctico y alinearlo a la realidad actual del país.

El general detalló que el ajuste implicó una restructuración de materias, compactación de contenidos y actualización de objetivos, manteniendo como eje central la formación de valores, disciplina y civismo. “El principal objetivo es que el mayor número de jóvenes se incorpore y conozca el medio militar de forma voluntaria”, señaló.

