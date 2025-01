Luego del anuncio realizado en redes sociales sobre la suspensión de vuelos de Mexicana hacia ocho destinos turísticos del país, en las diferentes terminales aéreas aún no hay información definitiva.

En el aeropuerto internacional de Campeche, las operaciones continúan sin contratiempo, en los cuatro vuelos que se realizan a la semana.



En el Aeropuerto internacional de Guadalajara, los mostradores abrieron al público con normalidad.



Trabajadores de la aerolínea aseguraron que hasta el momento no han recibido notificación al respecto.

“No, como tal nosotros no tenemos ninguna información sobre ninguna cancelación, la información no sabemos quién la brindó, por parte de la página que tiene Mexicana no se habla de ningún tipo de cancelaciones ni nada de eso”. Testimonio anónimo



En la plataforma oficial de la aerolínea los vuelos desde y hacia Jalisco siguen estando disponibles. Mientras que en los aeropuertos de Acapulco e Ixtapa tampoco se han registrado cancelaciones.

Guerrero mantiene activas sus rutas aéreas

Al respecto, el secretario de Turismo de Guerrero, aseguró que hasta el momento las rutas se mantienen activas.

“Mexicana está haciendo una reestructura pero todavía no han determinado ni anunciado de manera oficial las rutas que se van a suspender o reestructurar. Yo estuve en comunicación con la Secretaria de Turismo y ella me comentó desde ayer en la noche que las rutas iban a continuar, que no había ningún cambio.” Simón Quiñones Orozco | Secretario de Turismo de Guerrero



En tanto, la suspensión no afectará a los pasajeros que viajen desde o hacia Puerto Vallarta, debido a que desde el mes de diciembre la aerolínea dejó de operar los dos vuelos que tenía hacia ese destino.

“Por lo menos desde su arranque ha tenido que arrendar algunas aeronaves, está una de la aerolínea TAR que estaba operando alguno de los vuelos hacia Puerto Vallarta con estos Embraer que mencionaba que son de 50 plazas”. Luis Villaseñor | Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta

AIFA suspende dos vuelos de Mexicana

En donde ya hay cambios es en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde fueron suspendidos los dos vuelos previstos para la tarde de este lunes hacia Ixtapa y Uruapan.



Según trabajadores de la aerolínea, los usuarios afectados fueron avisados vía correo electrónico sobre la cancelación y el reembolso, por lo que ya no se presentaron en la terminal.



Sin embargo, en los mostradores aún se venden boletos hacia Guadalajara y otras de las ciudades anunciadas en el comunicado.



A decir de algunos afectados, la aerolínea no ha especificado aún que monto ni en qué fecha se realizarán los reembolsos.