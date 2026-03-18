México y EE. UU. inician revisión del T-MEC; Ebrard y Greer sostienen reunión

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Jamieson Greer y Marcelo Ebrard sostienen reunión sobre el T-MEC. X: @m_ebrard

La revisión del T-MEC 2026 avanza con la reunión entre Marcelo Ebrard y Jamieson Greer en Washington, donde México y Estados Unidos iniciaron discusiones formales sobre el acuerdo comercial.

Los gobiernos de ambos países arrancaron desde el martes los trabajos para analizar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Como parte de este proceso, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo un encuentro con el titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer.

Reunión Ebrard y Jamieson Greer por el T-MEC

Tras el encuentro, autoridades mexicanas informaron que se llevaron a cabo conversaciones para iniciar el proceso de revisión del tratado.

De acuerdo con lo comunicado, ambas partes acordaron que los equipos técnicos continuarán trabajando en los siguientes días como parte del diálogo bilateral.

El mensaje oficial señala:

Se sostuvieron conversaciones con el titular de USTR y su equipo

Se iniciaron discusiones sobre la revisión del T-MEC

Equipos técnicos trabajarán durante la jornada y el día siguiente

Inicio de la revisión del T-MEC en Washington

Las reuniones en Washington forman parte del arranque formal de la revisión del tratado comercial que entró en vigor el 1 de julio de 2020.

Previamente, el subsecretario de Comercio de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, sostuvo encuentros con sus homólogos estadounidenses para iniciar la fase técnica.

Estas reuniones marcan el comienzo del proceso de evaluación del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá.

Escenarios sobre la ratificación del T-MEC

En el contexto de la revisión, la presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que el tratado se mantiene vigente, aunque la falta de ratificación podría derivar en revisiones periódicas.

De acuerdo con lo expuesto por autoridades mexicanas, existen distintos escenarios para la ratificación:

Que se concrete a finales de este año, después de las elecciones intermedias en Estados Unidos

Que se posponga hasta el próximo año

T-MEC y su papel en el comercio regional

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá regula el comercio en América del Norte desde su entrada en vigor en 2020.

La revisión forma parte de los mecanismos establecidos en el propio acuerdo para evaluar su funcionamiento y continuidad.

Las reuniones en Washington continúan con la participación de equipos técnicos de ambos países, quienes darán seguimiento a los temas incluidos en la agenda bilateral.

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