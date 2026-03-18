China lidera aumento de turistas a México en enero 2026; llegadas suben 15.7%

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Josefina Rodríguez anuncia un aumento de visitantes. Foto: Cuartoscuro.

México ha registrado un incremento de turistas provenientes de China, Colombia, Reino Unido, Canadá, Argentina y España hasta enero de este 2026.

Durante la conferencia de prensa mañanera de este 18 de marzo, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que China es el país con más incremento de visitantes hacia territorio mexicano.

Y es que, en enero del 2026, subió en un 15.7% la cantidad de turistas chinos que llegaron a México por vía aérea, en comparación con el mismo mes, pero del 2025.

Países con mayor incremento en llegadas de turistas a México

China (+15.7% de visitantes en enero)

Colombia (+12.4%)

Reino Unido: (+10.6%)

Canadá (+9.7%)

Argentina (+8.0%)

España (+7.7%)

En general, incrementaron en un 2.2% los pasajeros en vuelos regulares nacionales. En enero del 2026, 5.18 millones de personas viajaron dentro del país.

De igual forma, aumentaron en un 2.55% los pasajeros de vuelos internacionales, con 5.80 millones de personas.

Sube el turismo en distintos aspectos

Josefina Rodríguez destacó que hubo 8.84 millones de visitantes que no pernoctaron en México en enero del 2026. Esto representa un aumento del 10%, comparación con el mismo mes, pero del 2025.

A su vez. subió un 8.6% la llegada de turistas que durmieron en México en enero del 2026, con 3.29 millones de visitantes.

Lo anterior dejó una derrama económica de 3 mil 477 millones de dólares, mismos que muestran un aumento del 3.9% en comparación con enero del 2025.

La titular de Turismo explicó que también subió en un 10.6% la cantidad de personas que llegaron en crucero a México, con 1.28 millones de visitantes en enero del 2026. Esto provocó que también incrementara en un 12.6% el turismo comunitario, realizado por cruceristas.

De igual manera, subieron en un 21% las visitas a museos. Hubo un millón 174 mil personas en estos espacios.

Asimismo, el Tren Maya registró un aumento de pasajeros nacionales e internacionales del 47% en enero del 2026.

Con todo lo anterior, Josefina Rodríguez aseguró que el 2026 será el “año histórico” en México, no solo por el Mundial 2026, sino por otros eventos de talla internacional que pondrán al país “en el ojo del mundo”.

Destaca la aceleración del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU Turismo, que se celebrará el 7, 8 y 9 de septiembre. México será sede por primera vez.

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