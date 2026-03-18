Marchas en México: protegidas por la ley, pero sujetas a sanciones si interrumpen vías federales

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Movilizaciones en la CDMX. Foto: Cuartoscuro.

En México, el derecho a la protesta social pacífica está protegido por la ley; sin embargo, puede haber sanciones cuando las manifestaciones bloquean vías federales o afectan los derechos de terceros.

En enero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no se puede exigir autorización previa para manifestarse en la vía pública, al considerar que esto constituye un mecanismo de censura incompatible con la libertad de expresión y de reunión.

Este criterio es aplicable en todo el país en la interpretación del derecho, aunque la invalidez directa se dio sobre una ley del estado de Sonora.

En este contexto, este miércoles 18 de marzo inició en la Ciudad de México el paro de 72 horas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se extenderá hasta el día 20, con marchas del Ángel de la Independencia al Zócalo que provocaron afectaciones en vialidades clave como Paseo de la Reforma.

Derecho a protestar: qué cambió con la SCJN

El máximo tribunal invalidó la exigencia de permisos previos para manifestaciones, al considerar que limita derechos fundamentales y abre la puerta a discrecionalidad de la autoridad.

Además, estableció que:

No se puede condicionar la protesta a autorización previa

La autoridad no puede restringir manifestaciones por su contenido o mensaje

El derecho a la protesta social pacífica debe garantizarse conforme a estándares internacionales

Aviso previo: no es permiso

Aunque en la legislación referida se mantiene el aviso previo de 72 horas, la SCJN aclaró que este no funciona como autorización, sino como un mecanismo de coordinación para implementar medidas de seguridad.

También dejó claro que:

La falta de aviso no invalida la protesta

No permite disolver manifestaciones

No aplica en protestas espontáneas

CDMX: diálogo primero, pero con límites

En la Ciudad de México, existe un acuerdo oficial que establece mecanismos de coordinación entre autoridades para atender bloqueos de protestas sociales, bajo un enfoque de respeto a derechos humanos.

Las autoridades están obligadas a:

Garantizar la integridad física, emocional y patrimonial de las personas

Priorizar el diálogo, la concertación política y la resolución pacífica de conflictos

Actuar conforme a protocolos basados en estándares internacionales

El propio acuerdo define los bloqueos como la obstrucción de vialidades que impide la libertad de tránsito, lo que obliga a las autoridades a intervenir mediante diálogo y búsqueda de soluciones

Además, incluso en estos casos, se deben garantizar condiciones mínimas como:

Paso de ambulancias y servicios de emergencia

Atención a situaciones que pongan en riesgo la vida o integridad

Difusión de rutas alternas para la ciudadanía

¿Cuándo una marcha puede ser sancionada en CDMX?

Aunque protestar es un derecho, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece límites claros en el uso del espacio público.

Entre ellos:

No afectar la libertad de tránsito

No alterar el orden público

No vulnerar derechos de otras personas

Esto implica que el ejercicio de derechos debe realizarse bajo un principio de corresponsabilidad, sin afectar la convivencia ni el uso de espacios públicos

Bloquear carreteras federales sí puede ser delito

Cuando las protestas se trasladan a carreteras o autopistas federales, las consecuencias pueden escalar a nivel penal.

El artículo 167 del Código Penal Federal establece:

De 1 a 5 años de prisión por colocar obstáculos o dañar vías para impedir el tránsito

por colocar obstáculos o dañar vías para impedir el tránsito Multas de 100 a 10 mil días multa

Además, la Ley de Vías Generales de Comunicación contempla:

De 3 meses a 7 años de prisión por interrumpir transporte o dañar vías

por interrumpir transporte o dañar vías Multas de entre 11 mil 731 y 58 mil 655 pesos, según la UMA de 2026

¿Por qué protestar es un derecho?

De acuerdo con Amnistía Internacional, las protestas son una forma habitual de expresar ideas y pueden contribuir a la protección de otros derechos.

Quienes participan ejercen libertades como:

Expresión

Reunión pacífica

Asociación

Además, están vinculadas a derechos como la no discriminación, la privacidad y la protección contra detenciones arbitrarias.

En México, marchar y protestar está protegido por la ley y no requiere autorización previa. Sin embargo, cuando estas acciones afectan de forma injustificada a terceros o implican bloqueos y daños en vías federales, pueden derivar en sanciones administrativas o incluso penales.

El equilibrio está en ejercer el derecho a la protesta sin vulnerar otros derechos ni incurrir en conductas que la ley castiga.

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