Nevadas por aire ártico pintan de blanco el Popocatépetl, La Malinche y Cofre de Perote

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Popocatépetl cubierto de nieve por aire ártico. Foto: Ilustrativa/Cuartoscuro.

Usuarios en redes sociales comparten fotos del Popocatépetl, La Malinche y del Cofre de Perote pintados de blanco luego de las nevadas provocadas por el aire ártico.

Popocatépetl, La Malinche y Cofre de Perote, pintados de blanco por nevadas

En redes sociales como X, se comparten increíbles fotos del Popocatépetl, La Malinche y del Cofre de Perote luego de que estas cimas mexicanas quedaran cubiertas de nieve por las últimas nevadas que se han registrado a causa del aire ártico.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire ártico asociada al frente frío número 41 provocó ambiente fresco a frío durante las mañanas y noches de los últimos días, principalmente en el noreste, oriente, centro y sureste del país.

De hecho, los meteorólogos mexicanos indicaron que en estos días se mantendría la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en los volcanes del centro y del oriente de México.

Al respecto, expertos indicaron que el volcán Popocatépetl, en específico, recibió mucha nieve, principalmente en su cima.

Ahora, en redes sociales, usuarios comparten varias fotos de los volcanes y montañas mexicanas que quedaron cubiertas de nieve por la masa de aire ártico que trajo el frente frío número 41.

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