“Es mi compañero de vida”: Niurka anuncia boda con Bruno Espino

Niurka anunció su boda con Bruno Espino. Foto: CUARTOSCURO

Niurka anunció su boda con Bruno Espino, y dijo que gracias a él, la ilusión y la fe en las relaciones de pareja, así como en el amor, volvieron a ella. Esto lo declaró la artista cubana (de nacimiento) al medio TVyNovelas, fijando una fecha para el año de 2026.

Con este enlace matrimonial, la vedette (nacionalizada mexicana) tendrá su cuarto matrimonio, donde figuraron nombres como Juan Osorio, Bobby Larios y Yanixán Texido.

¿Cuándo se casará Niurka?

Niurka anunció su boda con Bruno Espino para el primero de agosto de 2026, aunque no dio detelles como el lugar y cuántos invitados tendrán. La cuba mencionó a TVyNovelas que la fecha tiene un significado muy especial para la propia pareja:

“La boda será el 1 de agosto de 2026. Tenemos planeado casarnos el día que todo comenzó, cuando cumplamos dos años juntitos”. Niurka

Bruno Espino le devolvió la fe en el amor a Niurka

La cantante, bailarina y actriz, relató que Bruno Espino es la persona ideal para ella en todos los sentidos:

“Él no solo es el hombre para mi intimidad, también es mi compañero de vida, es el hombre que me enseñó a direccionarme por lo perdida que me encontró con relación a las experiencias del pasado, la falta de credibilidad. Yo había perdido la ilusión y la fe en las relaciones de pareja, en el amor”. Niurka

¿Cómo se volvieron pareja, Niurka y Bruno Espino?

El noviazgo tomó forma en 2024, por un amigo en común. Una vez que ambos comenzaron a tratarse, la conexión fue inmediata y de ahí comenzó su historia de amor.

La edad no vale en el amor

Actualmente, Niurka tiene 58 años y Bruno 38, pero no ha sido impedimento:

“Jamás le he tenido miedo a la edad, más bien la presumo porque mi orgullo es decir que tengo 58 años y que muchas veinteañeras quisieran verse tan perras, tan bellas y felices como yo”. Niurka

¿Quién es Bruno Espino?

Ahora que Niurka anunció su boda con Bruno Espino para 2026, resalta la figura sobre él, quien es conocido por ser un actor, modelo y bailarín mexicano, ahora reconocido principalmente por ser el prometido de la vedette.

