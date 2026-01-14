Turismo en México alcanza cifras más altas de los últimos 7 años en noviembre

GENERANDO AUDIO...

Foto. Cuartoscuro

El turismo internacional en México registró en noviembre de 2025 su mejor desempeño de los últimos siete años, al recibir 8.8 millones de viajeros internacionales, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), analizadas por TRResearch International.

El dato representa un incremento de 16% en comparación con noviembre de 2024 y coloca a noviembre como el mes con mayor llegada de turistas en todo 2025, por encima de julio (8.4 millones) y octubre (8.3 millones).

Turismo internacional en México marca su mejor noviembre en siete años

Durante noviembre ingresaron al país 3 mil 2 millones de dólares (MDD) por concepto de turismo internacional. El gasto promedio por visitante fue de 342 dólares, menor al observado antes de la pandemia; sin embargo, el alto volumen de viajeros permitió alcanzar el mayor nivel de ingresos de los últimos siete años para un mes de noviembre.

La evolución de ingresos por visitantes internacionales en noviembre refleja una recuperación sostenida:

2019: mil 897 MDD

mil 897 MDD 2020: 857 MDD

857 MDD 2021: 2 mil 131 MDD

2 mil 131 MDD 2022: 2 mil 436 MDD

2 mil 436 MDD 2023: 2 mil 481 MDD

2 mil 481 MDD 2024: 2 mil 755 MDD

2 mil 755 MDD 2025: 3 mil 2 MDD

Cómo llegan los turistas a México

La vía aérea continúa como la principal forma de ingreso al país. En noviembre de 2025:

82% de los visitantes llegó por avión

de los visitantes llegó 18% ingresó por vía terrestre

Esta distribución se ha mantenido estable en los últimos años, de acuerdo con los registros oficiales.

Más de 111 millones de visitantes en el sexenio

En el acumulado del sexenio actual, México suma 111 millones de visitantes internacionales, de los cuales:

24.1 millones correspondieron a 2024

correspondieron a 86.9 millones se registraron en 2025

El comportamiento mensual confirma que noviembre de 2025 se ubicó como el punto más alto del año, consolidando una tendencia positiva para el sector turístico.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.