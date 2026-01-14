ISSSTE anuncia calendario de pagos y entrega de aguinaldo 2026

GENERANDO AUDIO...

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya dio a conocer el calendario oficial de pagos para este 2026, el cual está dirigido a personas pensionadas y jubiladas que se encuentren afiliadas a este organismo

Así mismo, se dio a conocer la fecha en la que se depositará la primera parte del aguinaldo 2026.

Fechas de pago para el 2026

De acuerdo con el calendario oficial, el próximo depósito corresponderá al mes de febrero; por lo tanto, se realizará el 30 de enero. En cuanto a los siguientes meses, los pagos se harán siguiendo las fechas establecidas.

Febrero: 30 de enero

Marzo: 27 de febrero

Abril: 27 de marzo

Mayo: 29 de abril

Junio: 29 de mayo

Julio: 29 de junio

Agosto: 30 de julio

Septiembre: 28 de agosto

Octubre: 30 de septiembre

Noviembre: 29 de octubre

Diciembre: 27 de noviembre

Estas son las fechas en las que se dispersarán los recursos correspondientes para personas pensionadas y jubiladas, para cada mes.

Fecha para el aguinaldo 2026

Además, el instituto informó que la primera parte del aguinaldo correspondiente a 2026 se entregará durante la primera quincena de noviembre, por lo tanto, formará parte de las prestaciones garantizadas a los derechohabientes

