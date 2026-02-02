Última semana de enero 2026: México registra 300 homicidios

Violencia En Sinaloa
En México se denunciaron 300 homicidios durante la última semana de enero 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los estados que lideraron las cifras fueron Guerrero con 31 y Guanajuato con 26 delitos de este tipo.

Durante el fin de semana, en México se cometieron 80 homicidios, de los cuales 34 ocurrieron el sábado 31 de enero, y 46 el domingo 1 de febrero.

Cifra de asesinatos por semana en México

Del lunes 26 de enero al domingo 1 de febrero de 2026, la SSPC reportó 300 asesinatos, lo que representa una reducción de 15.4% aproximadamente respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 355 delitos de este tipo en el país.

En las fechas citadas, los estados que mayor número de homicidios concentraron fueron:

  • Guerrero: 31
  • Guanajuato: 26

Homicidios por día y estados con más denuncias

26 de enero: 44 homicidios

  • Estado de México: 6
  • Guanajuato: 5
  • Guerrero: 2

27 de enero: 39 homicidios

  • Guerrero: 5
  • Baja California: 4
  • Guanajuato: 1

28 de enero: 43 homicidios

  • Guanajuato: 5
  • Michoacán: 5
  • Guerrero: 4

29 de enero: 48 homicidios

  • Ciudad de México: 7
  • Guanajuato: 5
  • Guerrero: 5

30 de enero: 46 homicidios

  • Guerrero: 7
  • Baja California: 5
  • Guanajuato: 3

31 de enero: 34 homicidios

  • Sinaloa: 4
  • Guanajuato: 4
  • Guerrero: 3

1 de febrero: 46 homicidios

  • Baja California: 7
  • Guerrero: 5
  • Guanajuato: 3

Total en la semana: 300

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se contabilizan 33 mil 259 homicidios, aproximadamente.

En Guerrero, hombre mata a sus padres

Guerrero encabezó las cifras de homicidios en la última semana de enero de 2026. El viernes 30 de enero un hombre asesinó a sus padres en el municipio de Xochistlahuaca.

La Fiscalía del estado informó que el sujeto, identificado como Luis “N”, fue detenido tras asesinar con un machete a su madre, identificada como Raquel García Simón, de 68 años, y su padre, Rafael González Baltazar, de 70 años.

De la misma manera, el domingo 1 de febrero se reportó el hallazgo de tres cuerpos sin vida, con impactos de bala, en el municipio de Huitzuco.

