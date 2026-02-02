Última semana de enero 2026: México registra 300 homicidios
En México se denunciaron 300 homicidios durante la última semana de enero 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los estados que lideraron las cifras fueron Guerrero con 31 y Guanajuato con 26 delitos de este tipo.
Durante el fin de semana, en México se cometieron 80 homicidios, de los cuales 34 ocurrieron el sábado 31 de enero, y 46 el domingo 1 de febrero.
Cifra de asesinatos por semana en México
Del lunes 26 de enero al domingo 1 de febrero de 2026, la SSPC reportó 300 asesinatos, lo que representa una reducción de 15.4% aproximadamente respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 355 delitos de este tipo en el país.
En las fechas citadas, los estados que mayor número de homicidios concentraron fueron:
- Guerrero: 31
- Guanajuato: 26
Homicidios por día y estados con más denuncias
26 de enero: 44 homicidios
- Estado de México: 6
- Guanajuato: 5
- Guerrero: 2
27 de enero: 39 homicidios
- Guerrero: 5
- Baja California: 4
- Guanajuato: 1
28 de enero: 43 homicidios
- Guanajuato: 5
- Michoacán: 5
- Guerrero: 4
29 de enero: 48 homicidios
- Ciudad de México: 7
- Guanajuato: 5
- Guerrero: 5
30 de enero: 46 homicidios
- Guerrero: 7
- Baja California: 5
- Guanajuato: 3
31 de enero: 34 homicidios
- Sinaloa: 4
- Guanajuato: 4
- Guerrero: 3
1 de febrero: 46 homicidios
- Baja California: 7
- Guerrero: 5
- Guanajuato: 3
Total en la semana: 300
En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se contabilizan 33 mil 259 homicidios, aproximadamente.
En Guerrero, hombre mata a sus padres
Guerrero encabezó las cifras de homicidios en la última semana de enero de 2026. El viernes 30 de enero un hombre asesinó a sus padres en el municipio de Xochistlahuaca.
La Fiscalía del estado informó que el sujeto, identificado como Luis “N”, fue detenido tras asesinar con un machete a su madre, identificada como Raquel García Simón, de 68 años, y su padre, Rafael González Baltazar, de 70 años.
De la misma manera, el domingo 1 de febrero se reportó el hallazgo de tres cuerpos sin vida, con impactos de bala, en el municipio de Huitzuco.
