Sube sarampión en México: uso de cubrebocas y más medidas que implementan en estados
Ante el repunte de sarampión en México, estados de la República han implementado estrategias diferenciadas para contener contagios, reforzar la vacunación y activar vigilancia epidemiológica. El brote es especialmente intenso en lugares con movilidad frecuente o baja cobertura de vacunación, como Chihuahua y Tabasco.
Estados con más casos en cifras oficiales
Chihuahua lidera en número de casos acumulados desde 2025, con más de 4 mil 502 contagios, concentrados principalmente en la región de Cuauhtémoc, donde se detectó la entrada del virus desde Estados Unidos (EE.UU.), según reportes epidemiológicos de las Secretarías de salud estatales y federales.
Nuevo León, Estado de México, Tabasco y Yucatán también han reportado brotes activos o moderados en 2026, lo que ha derivado en acciones focalizadas de salud pública, según reportes estatales de salud y boletines oficiales 2025–2026.
De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México, los estados con más casos de sarampión al corte del 5 de febrero de 2026 son:
- Chihuahua, con 4 mil 502 casos
- Jalisco, con mil 848 casos
- Chiapas, 479 casos
- Michoacán, 286 casos
- Guerrero, 270 casos
- Sinaloa, 205 casos
- CDMX, 158 casos
- Sonora, 133 casos
- Colima, 81 casos
- Durango, 59 casos
- Coahuila, 55 casos
- Edomex, 41 casos
Medidas estatales para frenar el sarampión por entidad
Baja California Sur
- Refuerza el llamado a madres, padres y tutores para que lleven a niños de 1 a 9 años a iniciar o completar su esquema de vacunación contra el sarampión
- La vacunación se aplica en unidades médicas de primer y segundo nivel en todo el estado
- Se busca elevar la cobertura en población infantil por ser grupo vulnerable
- La Secretaría de Salud estatal, encabezada por Ana Luisa Guluarte Castro, informó que todas las instituciones del sector salud cuentan con vacunas disponibles
Campeche
- Reforzar la vacunación que está disponible de manera permanente en todos los municipios del estado
- Plan de intervención que incluye equipos de respuesta rápida ante cualquier sospecha de sarampión para el tratamiento o descarte de casos
- Piden lavarse las manos, evitar contacto con personas enfermas y viajar solo con esquema completo de vacunación
- No automedicarse
Coahuila
- Campaña permanente de vacunación para prevenir el sarampión y tosferina
- Vacunas especialmentepara la población de entre uno y seis años y de 10 a 40 años de edad
- Dosis en las ocho Jurisdicciones Sanitarias, distribuidas en Centros de Salud y Hospitales Generales de forma gratuita
- Se mantiene vigilancia epidemióloga permanente ante la presencia de casos de sarampión
Chihuahua
- Mantenimiento de vacunación permanente en centros de salud
- Revisión obligatoria de cartillas de vacunación en escuelas
- Campañas masivas para completar esquemas en municipios con brotes
- Aplicación intensiva de dosis en zonas con alta transmisión
- Llamados públicos urgentes para que la población actualice su esquema de vacunas
- Uso obligatorio de cubrebocas en planteles educativos para alumnos y personal
- Instalación de filtros sanitarios con toma de temperatura y evaluación de síntomas
- Aislamiento inmediato de casos sospechosos y notificación a unidades de salud
- Convocatoria pública a vacunar contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP) a menores de 6 meses a 9 años y contra sarampión/rubéola a personas de 10 a 49 años
- Reiteración de protocolos oficiales de vacunación en centros de salud y jornadas especiales
Guanajuato
- Estrecha vigilancia epidemiológica activa.
- Se recomienda lavado frecuente de manos con agua y jabón, limpieza y desinfección de superficies de alto contacto, así como ventilación de los espacios
- Reforzamiento de la vacunación en los 46 municipios del estado desde abril del año pasado
- Ocho Jurisdicciones Sanitarias de Guanajuato han implementado campañas intensivas de vacunación en los Centros de Salud de la Gente
- Cuentan con un stock superior a 250 mil dosis disponibles
- Seintensificó la vacunación principalmente en niñas y niños de seis, 18 meses y seis años de edad cumplidos
Jalisco
- El Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Salud estatal emitieron una alerta sanitaria
- Se decretó uso obligatorio de cubrebocas en planteles educativos del Área Metropolitana de Guadalajara (incluyendo municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos) para reducir la transmisión.
- En varios municipios con casos confirmados se suspendieron clases presenciales como medida de contención temporal en planteles afectados por contagios.
- Campañas intensivas de vacunación.
- La Secretaría de Salud mantiene vigilancia activa para detectar oportunamente nuevos casos, monitorear síntomas y prevenir complicaciones.
- Se han habilitado módulos semi‑fijos de vacunación en espacios de alta concurrencia (como plazas, áreas comerciales y eventos comunitarios)
Michoacán
- Vacunación es la medida de prevención más eficaz y segura contra el sarampión
- Piden revisar la Cartilla Nacional de Salud de niñas y niños para completar esquemas
- La vacuna contra el sarampión en el estadoes totalmente gratuita
- Se encuentradisponible en los 364 centros de salud de Michoacán
- Recomiendanevitar la automedicación, ya que puede enmascarar los síntomas y retrasar el diagnóstico
- En caso de sospecha, aislar al paciente y buscar atención profesional de inmediato
Nuevo León
- Activación de módulos especiales de vacunación, con más de 33 mil dosis aplicadas
- Revisión de esquemas de vacunación en escuelas y centros comunitarios
- Vigilancia epidemiológica reforzada para detectar casos vinculados a movilidad
- Campañas informativas y de concientización para completar el esquema SRP
Oaxaca
- Filtros sanitarios en escuelas, desde nivel preescolar hasta secundaria
- Vigilancia de síntomas asociados al sarampión
- Revisión de la Cartilla Nacional de Vacunación
- Recomiendan usar cubrebocas, tener sana distancia y lavarse las manos
- Visitas a primarias para iniciar o completar los esquemas de vacunación Triple Viral (SRP)
Querétaro
- Recomiendan revisión de la Cartilla Nacional de Salud de niñas y niños y de la población general menor de 49 años
- Invitan a acudir a los servicios de salud para iniciar o completar los esquemas de vacunación
- Vacunas disponibles de manera gratuita en los 198 Centros de Salud del estado de Querétaro y en puntos especiales
Sinaloa
- Campaña de vacunación contra el Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP)
- Vacunas para menores de 12 y 18 meses de edad, así como para los que tengan seis años y de 10 a 49 años de edad
- Las vacunas están disponibles en hospitales y centros de salud de todo el estado
Sonora
- Campaña de vacunación especialmente para menores de edad
- Dosis para niños y niñas de 12 y 18 meses de edad
Tabasco
- Vacunación masiva reforzada en municipios con mayor transmisión (Centro, Tenosique y Comalcalco).
- Vigilancia epidemiológica permanente y rastreo de contactos.
- Llamados a revisar cartillas antes de viajar a zonas endémicas o con brotes activos.
- Intensificación de la cobertura sanitaria para cortar cadenas de transmisión sin recurrir a cierres o restricciones de movilidad.
Veracruz
- Aplicación de vacunas Doble Viral (SR) y Triple Viral (SRP) para protección contra el sarampión
- Exhorto a personas adultas sin antecedente vacunal a acudir a su Centro de Salud para recibir la dosis correspondiente
- Llamado a la población a completar esquemas básicos de vacunación como medida preventiva
Yucatán
- Vacunación gratuita en centros de salud para completar esquemas de SRP.
- Vigilancia epidemiológica activa de casos probables y contacto con casos confirmados.
- Campañas comunitarias para incentivar la inmunización preventivamente.
- Reforzamiento de estrategias de comunicación para alcanzar mayores coberturas, especialmente en zonas rurales y semiurbanas.
Zacatecas
- Campaña de vacunación especialmente para menores de edad
- Vacunas SRP, de primera y segunda dosis, para niños y niñas de 12 y 18 meses de edad
- Dosis disponibles en macrocentros del estado
¿Qué está en juego?
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que reapareció en México tras años de control gracias a flujos internacionales, movilidad y brechas en la vacunación. Las respuestas estatales buscan frenar la propagación, asegurar que la población tenga esquema completo, y activar vigilancia y notificación oportuna para contener los brotes sin generar alarma social desmedida.
Síntomas del sarampión
El sarampión es muy contagioso y suele comenzar como una gripe fuerte. Estos son los síntomas más comunes:
Síntomas iniciales (primeros días)
Aparecen entre 7 y 14 días después del contagio:
- Fiebre alta (puede superar 39-40°C)
- Tos seca
- Escurrimiento nasal
- Ojos rojos y llorosos (conjuntivitis)
- Mucho cansancio
Señal característica temprana
- Manchitas blancas dentro de la boca (puntos de Koplik), antes del sarpullido.
Sarpullido típico
Aparece 3 a 5 días después de la fiebre:
- Empieza en la cara y detrás de las orejas
- Se extiende al cuello, tronco, brazos y piernas
- Son manchas rojas que se unen entre sí
- La fiebre suele aumentar cuando aparece el sarpullido
Síntomas de alerta (complicaciones)
- Dificultad para respirar
- Dolor de oído
- Diarrea
- Convulsiones
- Neumonía o inflamación del cerebro (casos graves)
Si alguien tiene fiebre + sarpullido, debe evitar contacto con otras personas y acudir al médico. La vacunación es la mejor protección.
