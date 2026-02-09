Sube sarampión en México: uso de cubrebocas y más medidas que implementan en estados

GENERANDO AUDIO...

Estados de México han implementado medidas contra el sarampión. Fotos: Cuartoscuro

Ante el repunte de sarampión en México, estados de la República han implementado estrategias diferenciadas para contener contagios, reforzar la vacunación y activar vigilancia epidemiológica. El brote es especialmente intenso en lugares con movilidad frecuente o baja cobertura de vacunación, como Chihuahua y Tabasco.

Estados con más casos en cifras oficiales

Chihuahua lidera en número de casos acumulados desde 2025, con más de 4 mil 502 contagios, concentrados principalmente en la región de Cuauhtémoc, donde se detectó la entrada del virus desde Estados Unidos (EE.UU.), según reportes epidemiológicos de las Secretarías de salud estatales y federales.

Nuevo León, Estado de México, Tabasco y Yucatán también han reportado brotes activos o moderados en 2026, lo que ha derivado en acciones focalizadas de salud pública, según reportes estatales de salud y boletines oficiales 2025–2026.

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México, los estados con más casos de sarampión al corte del 5 de febrero de 2026 son:

Chihuahua, con 4 mil 502 casos

Jalisco, con mil 848 casos

Chiapas, 479 casos

Michoacán, 286 casos

Guerrero, 270 casos

Sinaloa, 205 casos

CDMX, 158 casos

Sonora, 133 casos

Colima, 81 casos

Durango, 59 casos

Coahuila, 55 casos

Edomex, 41 casos

Medidas estatales para frenar el sarampión por entidad

Baja California Sur

Refuerza el llamado a madres, padres y tutores para que lleven a niños de 1 a 9 años a iniciar o completar su esquema de vacunación contra el sarampión

La vacunación se aplica en unidades médicas de primer y segundo nivel en todo el estado

Se busca elevar la cobertura en población infantil por ser grupo vulnerable

La Secretaría de Salud estatal, encabezada por Ana Luisa Guluarte Castro, informó que todas las instituciones del sector salud cuentan con vacunas disponibles

Campeche

Reforzar la vacunación que está disponible de manera permanente en todos los municipios del estado

Plan de intervención que incluye equipos de respuesta rápida ante cualquier sospecha de sarampión para el tratamiento o descarte de casos

Piden lavarse las manos, evitar contacto con personas enfermas y viajar solo con esquema completo de vacunación

No automedicarse

Coahuila

Campaña permanente de vacunación para prevenir el sarampión y tosferina

para prevenir el sarampión y tosferina Vacunas especialmente para la población de entre uno y seis años y de 10 a 40 años de edad

Dosis en las ocho Jurisdicciones Sanitarias, distribuidas en Centros de Salud y Hospitales Generales de forma gratuita

Se mantiene vigilancia epidemióloga permanente ante la presencia de casos de sarampión

Chihuahua

Mantenimiento de vacunación permanente en centros de salud

en centros de salud Revisión obligatoria de cartillas de vacunación en escuelas

en escuelas Campañas masivas para completar esquemas en municipios con brotes

para completar esquemas en municipios con brotes Aplicación intensiva de dosis en zonas con alta transmisión

en zonas con alta transmisión Llamados públicos urgentes para que la población actualice su esquema de vacunas

Estado de México

Uso obligatorio de cubrebocas en planteles educativos para alumnos y personal

para alumnos y personal Instalación de filtros sanitarios con toma de temperatura y evaluación de síntomas

con toma de temperatura y evaluación de síntomas Aislamiento inmediato de casos sospechosos y notificación a unidades de salud

y notificación a unidades de salud Convocatoria pública a vacunar contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP) a menores de 6 meses a 9 años y contra sarampión/rubéola a personas de 10 a 49 años

a vacunar contra a menores de 6 meses a 9 años y contra sarampión/rubéola a personas de 10 a 49 años Reiteración de protocolos oficiales de vacunación en centros de salud y jornadas especiales

Guanajuato

Estrecha vigilancia epidemiológica activa.

activa. Se recomienda lavado frecuente de manos con agua y jabón, limpieza y desinfección de superficies de alto contacto, así como ventilación de los espacios

de alto contacto, así como ventilación de los espacios Reforzamiento de la vacunación en los 46 municipios del estado desde abril del año pasado

del estado desde abril del año pasado Ocho Jurisdicciones Sanitarias de Guanajuato han implementado campañas intensivas de vacunación en los Centros de Salud de la Gente

Cuentan con un stock superior a 250 mil dosis disponibles

Seintensificó la vacunación principalmente en niñas y niños de seis, 18 meses y seis años de edad cumplidos

Jalisco

El Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Salud estatal emitieron una alerta sanitaria

y la estatal emitieron una Se decretó uso obligatorio de cubrebocas en planteles educativos del Área Metropolitana de Guadalajara (incluyendo municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos) para reducir la transmisión.

del (incluyendo municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos) para reducir la transmisión. En varios municipios con casos confirmados se suspendieron clases presenciales como medida de contención temporal en planteles afectados por contagios.

Campañas intensivas de vacunación.

La Secretaría de Salud mantiene vigilancia activa para detectar oportunamente nuevos casos, monitorear síntomas y prevenir complicaciones.

mantiene para detectar oportunamente nuevos casos, monitorear síntomas y prevenir complicaciones. Se han habilitado módulos semi‑fijos de vacunación en espacios de alta concurrencia (como plazas, áreas comerciales y eventos comunitarios)

Michoacán

Vacunación es la medida de prevención más eficaz y segura contra el sarampión

y segura contra el sarampión Piden revisar la Cartilla Nacional de Salud de niñas y niños para completar esquemas

para completar esquemas La vacuna contra el sarampión en el estado es totalmente gratuita

Se encuentra disponible en los 364 centros de salud de Michoacán

Recomiendan evitar la automedicación , ya que puede enmascarar los síntomas y retrasar el diagnóstico

, ya que puede enmascarar los síntomas y retrasar el diagnóstico En caso de sospecha, aislar al paciente y buscar atención profesional de inmediato

Nuevo León

Activación de módulos especiales de vacunación , con más de 33 mil dosis aplicadas

, con más de Revisión de esquemas de vacunación en escuelas y centros comunitarios

en escuelas y centros comunitarios Vigilancia epidemiológica reforzada para detectar casos vinculados a movilidad

para detectar casos vinculados a movilidad Campañas informativas y de concientización para completar el esquema SRP

Oaxaca

Filtros sanitarios en escuelas , desde nivel preescolar hasta secundaria

, desde nivel preescolar hasta secundaria Vigilancia de síntomas asociados al sarampión

asociados al sarampión Revisión de la Cartilla Nacional de Vacunación

Nacional de Vacunación Recomiendan usar cubrebocas, tener sana distancia y lavarse las manos

Visitas a primarias para iniciar o completar los esquemas de vacunación Triple Viral (SRP)

Querétaro

Recomiendan revisión de la Cartilla Nacional de Salud de niñas y niños y de la población general menor de 49 años

y de la población general menor de 49 años Invitan a acudir a los servicios de salud para iniciar o completar los esquemas de vacunación

Vacunas disponibles de manera gratuita en los 198 Centros de Salud del estado de Querétaro y en puntos especiales

Sinaloa

Campaña de vacunación contra el Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP)

Vacunas para menores de 12 y 18 meses de edad , así como para los que tengan seis años y de 10 a 49 años de edad

, así como para los que tengan Las vacunas están disponibles en hospitales y centros de salud de todo el estado

Sonora

Campaña de vacunación especialmente para menores de edad

especialmente para menores de edad Dosis para niños y niñas de 12 y 18 meses de edad

Tabasco

Vacunación masiva reforzada en municipios con mayor transmisión (Centro, Tenosique y Comalcalco).

en municipios con mayor transmisión (Centro, Tenosique y Comalcalco). Vigilancia epidemiológica permanente y rastreo de contactos.

y rastreo de contactos. Llamados a revisar cartillas antes de viajar a zonas endémicas o con brotes activos.

a zonas endémicas o con brotes activos. Intensificación de la cobertura sanitaria para cortar cadenas de transmisión sin recurrir a cierres o restricciones de movilidad.

Veracruz

Aplicación de vacunas Doble Viral (SR) y Triple Viral (SRP) para protección contra el sarampión

Exhorto a personas adultas sin antecedente vacunal a acudir a su Centro de Salud para recibir la dosis correspondiente

Llamado a la población a completar esquemas básicos de vacunación como medida preventiva

Yucatán

Vacunación gratuita en centros de salud para completar esquemas de SRP.

en centros de salud para completar esquemas de SRP. Vigilancia epidemiológica activa de casos probables y contacto con casos confirmados.

de casos probables y contacto con casos confirmados. Campañas comunitarias para incentivar la inmunización preventivamente.

para incentivar la inmunización preventivamente. Reforzamiento de estrategias de comunicación para alcanzar mayores coberturas, especialmente en zonas rurales y semiurbanas.

Zacatecas

Campaña de vacunación especialmente para menores de edad

especialmente para menores de edad Vacunas SRP , de primera y segunda dosis, para niños y niñas de 12 y 18 meses de edad

, de primera y segunda dosis, Dosis disponibles en macrocentros del estado

¿Qué está en juego?

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que reapareció en México tras años de control gracias a flujos internacionales, movilidad y brechas en la vacunación. Las respuestas estatales buscan frenar la propagación, asegurar que la población tenga esquema completo, y activar vigilancia y notificación oportuna para contener los brotes sin generar alarma social desmedida.

Síntomas del sarampión

El sarampión es muy contagioso y suele comenzar como una gripe fuerte. Estos son los síntomas más comunes:

Síntomas iniciales (primeros días)

Aparecen entre 7 y 14 días después del contagio:

Fiebre alta (puede superar 39-40°C)

Tos seca

Escurrimiento nasal

Ojos rojos y llorosos (conjuntivitis)

Mucho cansancio

Señal característica temprana

Manchitas blancas dentro de la boca (puntos de Koplik), antes del sarpullido.

Sarpullido típico

Aparece 3 a 5 días después de la fiebre:

Empieza en la cara y detrás de las orejas

Se extiende al cuello, tronco, brazos y piernas

Son manchas rojas que se unen entre sí

La fiebre suele aumentar cuando aparece el sarpullido

Síntomas de alerta (complicaciones)

Dificultad para respirar

Dolor de oído

Diarrea

Convulsiones

Neumonía o inflamación del cerebro (casos graves)

Si alguien tiene fiebre + sarpullido, debe evitar contacto con otras personas y acudir al médico. La vacunación es la mejor protección.

