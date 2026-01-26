Se cometieron 355 homicidios en cuarta semana de enero 2026; Guanajuato y Edomex encabezan cifras

GENERANDO AUDIO...

En México se denunciaron 355 homicidios durante la cuarta semana de enero 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los estados que lideraron las cifras fueron Estado de México con 42 y Guanajuato con 36 delitos de este tipo.

Durante el fin de semana, en México se cometieron 111 homicidios, de los cuales 48 ocurrieron el sábado 24 de enero, y 63 el domingo 25 de enero.

Cifra de asesinatos por semana en México

Del lunes 19 al domingo 25 de enero de 2026, la SSPC reportó 355 asesinatos, lo que representa una aumento de 10.5% aproximadamente respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 321 delitos de este tipo en el país.

En las fechas citadas, los estados que mayor número de homicidios concentraron fueron:

Estado de México : 42

: 42 Guanajuato: 36

Homicidios por día y estados con más denuncias

19 de enero: 46 homicidios

Sinaloa: 7

Estado de México: 3

Guanajuato: 2

20 de enero: 57 homicidios

Guerrero: 9

Guanajuato: 5

Estado de México: 4

21 de enero: 45 homicidios

Nuevo León: 5

Guanajuato: 3

Estado de México: 3

22 de enero: 46 homicidios

Morelos: 5

Estado de México: 4

Guanajuato: 1

23 de enero: 50 homicidios

Estado de México: 6

Guanajuato: 5

Michoacán: 5

24 de enero: 48 homicidios

Estado de México: 12

Guanajuato: 6

Morelos: 5

25 de enero: 63 homicidios

Guanajuato: 14

Estado de México: 10

Morelos: 5

Total en la semana: 355

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se contabilizan 32 mil 959 homicidios, aproximadamente.

En Guanajuato, asesinan a 11 personas en un día

Una masacre se registró la tarde del domingo 25 de enero en el campo de fútbol de la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, luego de que un comando armado irrumpiera y abriera fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

El saldo oficial confirmado por el gobierno local es de 11 personas fallecidas y 12 lesionadas.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron al término de un partido, cuando los asistentes convivían en el campo deportivo ubicado en la zona rural del municipio, y sujetos armados que viajaban en al menos tres camionetas ingresaron al sitio y dispararon con armas largas contra la multitud, para posteriormente huir del lugar.

El domingo, la SSPC reportó 14 homicidios, en total, en la entidad.