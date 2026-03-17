Confirmados: requisitos clave del crédito Infonavit para comprar vivienda
Acceder a un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene algunos requisitos establecidos por las autoridades, como contar con un trabajo vigente.
Requisitos para acceder a un crédito Infonavit
De acuerdo con el sitio oficial del Infonavit, para solicitar un crédito deberás cubrir algunos requisitos importantes, entre los que destacan:
- Ser derechohabiente con relación laboral vigente.
El Infonavit destaca que entre los requisitos para que una persona acceda a un crédito para comprar vivienda deberá contar un trabajo vigente.
- No tener un crédito vigente con el Infonavit.
El Infonavit establece que el trabajador no deberá contar con algún otro crédito vigente de la variedad que ofrece el Instituto.
- Estar registrado en una Afore y contar con registros biométricos actualizados.
En su sitio oficial, el Infonavit también destaca que será necesario que el trabajador cuente con registros biométricos actualizados para poder acceder al crédito de compra de vivienda.
Además, para poder conocer el monto al que puede acceder para el crédito de compra de vivienda es necesario ingresar a Mi Cuenta Infonavit en donde, además de conocer el monto, también se podrán obtener detalles sobre el apoyo, así como requisitos más detallados.
El Infonavit puede prestar hasta 2 millones 935 mil pesos, lo cual dependerá de la capacidad de pago del trabajador.
¿Qué otros créditos tienen el Infonavit?
Además de crédito para comprar una vivienda, el Infonavit también cuenta con apoyos para:
- Construir vivienda
- Remodelar o reparar la casa
- Paga hipoteca
- Comprar un terreno
Para poder acceder a algún crédito que ofrece el Infonavit, el Instituto estable reglas de operación, así como requisitos específicos para cada uno de ellos.