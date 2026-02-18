Simulacros en México 2026: ¿Cuándo serán y a qué hora sonarán las alertas?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

La jefa de Protección Civil, Laura Velázquez, informó este lunes, durante la conferencia mañanera del Gobierno de México, que a lo largo de este año se llevarán a cabo tres simulacros oficiales de sismo

Fechas de los próximos Simulacros a nivel Nacional

Las autoridades ha informado que los simulacros se realizarán en las siguientes fechas:

06 de mayo a las 11:00 horas

Este simulacro coincide con el 40° aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

19 de septiembre a las 11:00 horas

Por primera vez, se realizará un simulacro nacional en fin de semana, con el objetivo de evaluar la respuesta ciudadana en contextos distintos al horario laboral y conmemorar los sismos históricos ocurridos en septiembre.

Asimismo, la funcionaria explicó que estos ejercicios forman parte de la estrategia permanente orientada a fortalecer la cultura de la prevención y, al mismo tiempo, evaluar los protocolos de reacción ante un sismo.

Durante los simulacros programados para las próximas fechas sonará la alerta sísmica a través de 14 mil 191 altavoces en Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Michoacán, Morelos, Colima y Estado de México.

Asimismo, la alerta se activará mediante la telefonía celular y llegará a 105 millones 33 mil 512 usuarios.

Durante la conferencia se reiteró el llamado a participar de manera responsable en estos ejercicios, ya que permiten mejorar la coordinación entre autoridades y ciudadanía ante un posible sismo real.

