Foto: Cuartoscuro

En México se denunciaron 340 homicidios durante la segunda semana de enero 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El estado que lideró las cifras fue Guanajuato con 39 delitos de este tipo.

Durante el fin de semana, en México se cometieron 108 homicidios, de los cuales 49 ocurrieron el sábado 10 y 59 el domingo 11 de enero.

Cifra de asesinatos por semana en México

Del lunes 5 al domingo 11 de enero de 2026, la SSPC reportó 340 asesinatos, lo que representa una reducción de apenas 2% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 347 delitos de este tipo en el país.

En las fechas citadas, el estado que mayor número de homicidios concentró fue:

Guanajuato: 39 homicidios.

Homicidios por día y estados con más denuncias

5 de enero: 51

Guanajuato: 7

Sonora: 4

Morelos: 4

6 de enero: 50

Sinaloa: 6

Baja California: 5

Guanajuato: 2

7 de enero: 46

Guanajuato: 6

Hidalgo: 5

Oaxaca: 4

8 de enero: 46

Guanajuato: 5

Chihuahua: 5

Michoacán: 5

9 de enero: 39

Estado de México: 4

Guerrero: 3

Guanajuato: 2

10 de enero: 49

Guanajuato: 10

Baja California: 6

Estado de México: 4

11 de enero: 59

Guanajuato: 7

Guerrero: 7

Ciudad de México: 6

Total en la semana: 340

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se contabilizan 32 mil 283 homicidios, aproximadamente.

Guanajuato, foco rojo en inicio de año

Entre la noche del viernes 9 de enero y las primeras horas del sábado 10, medios de Guanajuato reportaron seis personas asesinadas a balazos en el municipio de Valle de Santiago.

De la misma manera, el sábado por la noche se reportó el homicidio de tres personas que viajaban a bordo de un automóvil en la colonia Barlovento, en el municipio de Salamanca.

Horas después, en la misma colonia, también se registró un ataque armado en la calle Puerto Peñasco en el que un adolescente falleció.

