México cierra 2025 con 23 mil 244 homicidios dolosos, la cifra más baja en 8 años

GENERANDO AUDIO...

Existe una reducción de homicidios desde 2018. Foto: Cuartoscuro

México cerró 2025 con 23 mil 244 homicidios dolosos, la cifra anual más baja desde 2018, de acuerdo con el comparativo de TResearch International elaborado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El nivel registrado confirma una tendencia descendente sostenida frente a los picos de violencia observados en años previos.

El balance anual coloca a 2025 como el año con menor incidencia de homicidios dolosos en los últimos ocho años, tras una reducción gradual que se consolidó a partir de 2023.

Más de 13 mil homicidios menos desde 2018

La serie de TResearch, construida con cifras oficiales, muestra la siguiente evolución:

2018: 36 mil 685 víctimas

36 mil 685 víctimas 2019: 36 mil 681

36 mil 681 2020: 36 mil 773

36 mil 773 2021: 35 mil 700

35 mil 700 2022: 33 mil 287

33 mil 287 2023: 32 mil 247

32 mil 247 2024: 33 mil 241

33 mil 241 2025: 23 mil 244

El contraste es contundente. Entre 2024 y 2025 la caída es de 13 mil 441 homicidios, una reducción cercana al 40% en un solo año, mientras que frente a los picos de 2019 y 2020 el descenso acumulado supera los 13 mil 500 casos.

Más allá del dato puntual, el comparativo deja ver que la reducción no es aislada, sino la culminación de una tendencia descendente que comenzó a consolidarse a partir de 2022, con un retroceso momentáneo en 2024.

También bajan las víctimas diarias

El impacto de la baja se refleja con mayor claridad en el promedio diario de víctimas:

2020: 101 homicidios diarios

101 homicidios diarios 2021: 98

98 2022: 91

91 2023: 85

85 2024: 84

84 2025: 64 homicidios diarios

El promedio de 64 homicidios al día en 2025 representa un cambio de escala frente a los años más críticos, cuando el país rebasaba de manera constante el umbral de las 100 víctimas diarias.

El comparativo sugiere que México podría estar dejando atrás el ciclo más agudo de violencia homicida registrado a finales de la década pasada. Si bien la cifra de 2025 no elimina el problema ni lo coloca en niveles históricamente bajos, cambia el panorama de violencia reciente.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.