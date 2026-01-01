Hilda Alcántara, víctima número 14 del accidente del Tren Interoceánico

GENERANDO AUDIO...

Suman 14 víctimas mortales. Foto: Cuartoscuro.

La cifra de muertes tras el accidente del Tren Interoceánico subió a 14 tras el fallecimiento de la Hilda Alcántara, confirmó la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de un comunicado.

La Segob destacó que la muerte de Hilda Alcántara se registró el 1 de enero de 2026 a las 10:35 horas, de acuerdo con la información recibida del IMSS Bienestar.

¿Qué se sabe de Hilda Alcántara, nueva víctima del Tren Interoceánico?

De acuerdo con la información oficial, Hilda Alcántara tenía 73 años y resultó herida tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La secretaría federal, explicó que Hilda Alcántara ingresó, primero, a la clínica Hospital Tehuantepec del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Después, según la información oficial, la mujer de 73 años fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS Bienestar, en donde recibió atención médica especializada y procedimientos quirúrgicos de urgencia.

Sin embargo, no se detallaron los procedimientos que se le aplicaron a la mujer tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico el pasado 28 de diciembre de 2025.

Autoridades reiteran apoyo a familia de nueva víctima del Tren Interoceánico

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) lamentó la muerte de la mujer de 73 años a días del descarrilamiento del Tren Interoceánico y aseguró que se mantiene comunicación con la familia.

“La CEAV estableció contacto y atención directa con los familiares de la paciente durante su estadía clínica y también en este difícil momento para garantizar acompañamiento integral, conforme a los protocolos de atención a víctimas. Nuestro compromiso es brindarles todo el respaldo necesario para que reciban una atención digna, humana y con perspectiva de derechos”, explicaron en el comunicado.

Con la muerte de Hilda Alcántara suman 14 víctimas mortales del accidente del Tren Interoceánico.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.