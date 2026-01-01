México pone fin al programa de regularización para “autos chocolate”

GENERANDO AUDIO...

“Autos chocolate” deberán apegarse a reglas de importación. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promulgó un decreto que pone fin al programa de regularización de vehículos usados importados de manera irregular, conocidos como “autos chocolate”. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2025, marca el cierre definitivo del esquema que estuvo vigente desde 2022.

El decreto abroga el acuerdo original de octubre de 2021, el decreto principal de diciembre de 2022 y todas sus modificaciones posteriores. Durante estos años, el programa permitió la legalización simplificada de más de dos millones 500 mil vehículos, principalmente en estados fronterizos y con alta movilidad migratoria, a cambio de un pago único de dos mil 500 pesos por unidad.

Gobierno afirma que programa cumplió sus objetivos

El Gobierno federal destacó que el programa cumplió su objetivo de brindar certeza jurídica a los propietarios, proteger el patrimonio familiar y fortalecer la seguridad pública, al contar con mecanismos para identificar los vehículos. Los recursos recaudados se destinaron a obras de pavimentación en los municipios participantes, según el documento oficial.

Cambios para “autos chocolate” a partir de 2026

El decreto confirma que a partir del 1 de enero de 2026, ya no se aceptarán nuevos trámites de regularización, y la importación de vehículos usados deberá ajustarse a las normas generales de comercio exterior. Esta decisión pone fin a una política que generó opiniones divididas: respaldada por sectores populares, pero cuestionada por la industria automotriz nacional.

Estados que más se beneficiaron

Los estados más beneficiados por la regularización fueron Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, donde se concentra gran parte de los autos chocolate en circulación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.