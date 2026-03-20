Zarpa de Yucatán “Convoy Nuestra América” con apoyo para Cuba

GENERANDO AUDIO...

Foto: Kattia Espinosa / Uno TV

Desde Progreso, Yucatán, zarpó el buque “Convoy Nuestra América”, con ayuda humanitaria rumbo a Cuba, este 20 de marzo de 2026, con el objetivo de apoyar a la población ante la escasez de productos básicos.

La embarcación partió cargada con alimentos, medicamentos y suministros médicos, como parte de una iniciativa impulsada por organizaciones civiles y activistas.

Foto: Kattia Espinosa / Uno TV

Buque con ayuda humanitaria sale de Yucatán hacia Cuba

El barco con ayuda humanitaria salió del puerto de Progreso con destino a la isla, en un operativo que busca entregar insumos esenciales directamente a la población cubana.

De acuerdo con los organizadores, el envío responde a la necesidad de cubrir carencias en productos básicos, principalmente en sectores vulnerables.

Entre los insumos enviados destacan:

Alimentos

Medicamentos

Material médico

El objetivo es contribuir con apoyo inmediato ante la escasez reportada en la isla.

Foto: Kattia Espinosa / Uno TV

Iniciativa civil para apoyar a Cuba

La salida del “Convoy Nuestra América” forma parte de una iniciativa promovida por organizaciones civiles y activistas.

Estas acciones buscan no solo entregar ayuda, sino también visibilizar las condiciones que enfrenta la población cubana en el acceso a bienes esenciales.

El operativo combina la logística de traslado con un seguimiento público de su ejecución. El buque continuará su ruta hacia Cuba para la entrega de los insumos. Los organizadores darán seguimiento al arribo y distribución de la ayuda en la isla.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.