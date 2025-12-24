¿A qué hora abren los supermercados el 25 de diciembre? Conoce los horarios

GENERANDO AUDIO...

El 25 de diciembre no todos los supermercados abrirán. Foto: Cuartoscuro

Al acercarse la Navidad, uno de los momentos más esperados por las familias mexicanas para convivir, intercambiar regalos y disfrutar del recalentado, también surge la duda de dónde encontrar tiendas abiertas para compras de último momento: pilas para los juguetes, ingredientes olvidados o algún regalo pendiente.

En UnoTV.com te compartimos los horarios de atención de las principales tiendas y supermercados del país para el 25 de diciembre de 2025, para que puedas planear tus compras y acudir en un día de poca afluencia.

Horarios Walmart México esta Navidad jueves 25 de diciembre

Si planeas visitar Walmart o Bodega Aurrerá, es importante conocer que abrirán más tarde de lo habitual y cerrarán antes de su horario regular, lo que permitirá a sus empleados disfrutar de las festividades.

Walmart : apertura 10:00 AM – cierre 8:00 PM a 9:00 PM

: apertura 10:00 AM – cierre 8:00 PM a 9:00 PM Bodega Aurrerá: apertura 10:00 AM – cierre 9:00 PM (puede variar según sucursal)

Estos horarios buscan equilibrar la atención a clientes y el descanso del personal, por lo que te recomendamos planear tus compras con anticipación y evitar los momentos de mayor afluencia.

Horarios de Sam’s Club

Para quienes prefieren Sam’s Club, la atención será más amplia que en algunas otras cadenas, pero con horarios específicos para Navidad.

Sam’s Club: servicio de 8:00 AM a 10:00 PM

Esto permite a los socios realizar sus compras con tranquilidad durante la mañana y tarde, evitando las prisas de último momento.

Walmart Express y tiendas 24 horas

Aunque la mayoría de supermercados tienen horarios reducidos, algunas tiendas Express y de conveniencia 24 horas operarán de manera diferente:

Walmart Express : abre más tarde y cierra antes en algunas sucursales, sobre todo en zonas conurbadas.

: abre más tarde y cierra antes en algunas sucursales, sobre todo en zonas conurbadas. Oxxo y tiendas 24 h : muchas operan 24/7, pero algunas reducen su servicio durante el 24 y 25 de diciembre.

: muchas operan 24/7, pero algunas reducen su servicio durante el 24 y 25 de diciembre. Venta de bebidas alcohólicas: se mantiene en general de 7:00 AM a 1:00 AM del día siguiente, aunque puede variar según la entidad federativa.

Estas opciones son ideales para quienes necesitan comprar productos de último minuto o pasar a recoger algún insumo sin depender del horario de supermercados grandes.

Costco permanecerá cerrado en Navidad

El 25 de diciembre todas las sucursales de Costco permanecerán cerradas, una práctica que la cadena mantiene cada año para que sus empleados puedan celebrar con sus familias.

Si estabas pensando en acudir a esta tienda, lo mejor es programar tus compras con anticipación o considerar otras cadenas que sí abrirán el día de Navidad.

Horarios generales de supermercados el 24 y 25 de diciembre

Miércoles 24 de diciembre (víspera de Nochebuena) : la mayoría de supermercados atenderán de 7:00 AM a 8:00 PM; algunas sucursales de Walmart y Bodega Aurrerá abrirán hasta las 11:00 PM.

: la mayoría de supermercados atenderán de 7:00 AM a 8:00 PM; algunas sucursales de Walmart y Bodega Aurrerá abrirán hasta las 11:00 PM. Jueves 25 de diciembre (Navidad): apertura entre 10:00 y 11:00 AM, cierre de 8:00 a 9:00 PM; Chedraui operará de 9:00 AM a 9:00 PM.

Verifica siempre el horario de tu sucursal más cercana, ya que puede haber variaciones según formato o ubicación. De esta manera, podrás organizar tus compras y disfrutar de la Navidad sin contratiempos, aprovechando los horarios disponibles de cada tienda.