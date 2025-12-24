GENERANDO AUDIO...

Las remesas a México registraron una reducción cercana a 3 mil millones de dólares en un año, de acuerdo con cifras oficiales del Banco de México (Banxico). La información del banco central muestra un cambio de tendencia tras el máximo histórico alcanzado a finales de 2024, cuando el flujo anual acumulado comenzó a descender.

Según los datos publicados por Banxico, el monto acumulado de remesas en un periodo de 12 meses alcanzó su nivel más alto en noviembre de 2024, con un total cercano a 63.7 mil millones de dólares. A partir de ese punto, el indicador dejó de crecer y, para octubre de 2025, último dato disponible, el acumulado se ubicó alrededor de 60.8 mil millones de dólares.

La comparación directa entre ambos periodos refleja una disminución aproximada de 2.9 mil millones de dólares, cifra que se obtiene a partir de los montos oficiales reportados por el banco central.

Cambio de tendencia tras el máximo histórico

La serie estadística de Banxico permite identificar que, luego de varios años de incrementos sostenidos, el flujo anual de remesas comenzó a mostrar una trayectoria descendente a partir de finales de 2024. Durante 2025, el indicador acumulado en 12 meses se mantuvo por debajo del máximo histórico observado el año previo.

Aunque Banxico no atribuye esta evolución a una causa específica, los registros oficiales confirman que el nivel actual de remesas se encuentra por debajo del punto más alto alcanzado en el periodo reciente.

Envíos desde EE. UU. y otros países

De acuerdo con la información desagregada por país de origen publicada por Banxico, la mayor parte de las remesas que recibe México proviene de EE. UU.. Por ello, el comportamiento del flujo total está estrechamente vinculado a la evolución de los envíos desde ese país.

Al comparar los montos acumulados de 2025 con los registrados en el mismo periodo del año anterior, las cifras muestran una reducción en las remesas enviadas desde EE. UU., así como caídas más marcadas en los recursos procedentes de Canadá y del resto del mundo, conforme a los datos del banco central.

Importancia para los hogares en México

Las remesas representan una fuente relevante de ingresos para millones de hogares en el país. Si bien Banxico no publica estimaciones directas sobre el destino específico de estos recursos, las cifras oficiales permiten dimensionar su peso macroeconómico, al tratarse de uno de los principales flujos de divisas que recibe México.

El impacto efectivo de las remesas en las familias receptoras depende no sólo del monto enviado en dólares, sino también de variables como el tipo de cambio y la inflación interna, que influyen en el poder adquisitivo de los recursos recibidos.

Evolución durante 2025

Aunque Banxico aún no ha difundido el dato correspondiente a noviembre de 2025, la información disponible hasta octubre confirma que el flujo anual de remesas mantiene una tendencia a la baja respecto al máximo registrado en noviembre de 2024.

Las cifras oficiales del banco central continuarán reflejando la evolución de estos envíos conforme se actualicen los datos mensuales, en función del comportamiento de los países de origen y de las condiciones económicas observadas en los registros estadísticos.

