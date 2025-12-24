GENERANDO AUDIO...

Hubo 61 millones de personas económicamente activas. Foto: Cuartoscuro.

El desempleo se mantuvo en México para noviembre de este 2025, toda vez que incrementó la cantidad de personas que no podían o no tenían interés en trabajar, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), hubo 61 millones 479 mil 288 personas económicamente activas hasta noviembre de este año, lo que equivale al 59% de toda la población mayor a 15 años.

Se trata de una disminución con respecto a noviembre del 2024, cuando un 60% tuvo empleo o tenía interés en conseguirlo.

Para noviembre de este 2025, el desempleo se mantuvo en niveles similares al año anterior. Un millón 637 mil 574 personas no encontraban trabajo para esa fecha, toda vez que un millón 626 mil 337 estuvieron en esa condición en el mismo mes, pero del 2024.

Por otra parte, hubo un mínimo incremento en la informalidad laboral. En noviembre de este 2025, un 54.8% estaba en dicha condición, en contraste con el 54.6% del mismo periodo, pero del año anterior.

Aumenta población sin ganas de trabajar: Inegi

De igual forma, aumentó la población no económicamente activa. Se trata de las personas que no tuvieron empleo ni tenían intención de tenerlo, ya sea por falta de interés o por condiciones distintas.

Incluye estudiantes, jubilados, amas de casa, pensionados, rentistas o personas incapacitadas de forma permanente, según la metodología del Inegi.

Y es que, hubo 42 millones 802 mil 424 ciudadanos sin interés o capacidad para trabajar en noviembre de 2025. Representa un aumento de 1.1 puntos porcentuales, considerando los 41 millones 10 mil 8 personas que estuvieron en esa situación para noviembre del 2024.

