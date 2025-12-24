Navidad con récords: El oro supera los 4,500 dólares y sacude al mercado

GENERANDO AUDIO...

El precio del oro superó este miércoles la barrera histórica de los 4 mil 500 dólares por onza, mientras otros metales preciosos e industriales alcanzaron valores máximos, incluso en un mercado marcado por la calma y el bajo volumen de operaciones previo a las vacaciones de Navidad.

De acuerdo con datos del mercado, el oro se cotizó en 4 mil 525.77 dólares la onza, un récord absoluto, mientras que la plata también alcanzó un nuevo máximo histórico, al ubicarse en 72.70 dólares por onza.

“Los inversores han reequilibrado ampliamente sus carteras, muchos han cerrado sus posiciones y los volúmenes de negocio son bajos. Sin embargo, el año continúa dándonos sorpresas”, señaló Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote.

Metales clave rompen techos históricos

El repunte no se limitó al oro y la plata. Metales utilizados en la industria automotriz también marcaron precios inéditos. El platino se cotizó en 2 mil 981.53 dólares la onza, mientras que el paladio alcanzó su nivel más alto desde diciembre de 2022.

Por su parte, el cobre superó por primera vez el umbral de los 12 mil dólares por tonelada, consolidando un nuevo máximo histórico.

Analistas explican que tanto el cobre como el platino se han visto impulsados por el temor a posibles aranceles estadounidenses, que hasta ahora han sido evitados, pero siguen influyendo en las expectativas del mercado.

Tensión entre EE.UU. y Venezuela presiona mercados

Los movimientos en los precios de los metales también se explican por el agravamiento de los riesgos geopolíticos entre Washington y Caracas, de acuerdo con analistas.

Esta semana, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que sería “inteligente” que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, dejara el poder. Además, Trump anunció el 16 de diciembre un bloqueo a los “buques petroleros sancionados” que navegan hacia y desde las costas venezolanas.

Desde septiembre, Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en el Caribe como parte de una ofensiva contra el narcotráfico, que ya deja más de 100 muertos, mientras que Venezuela denuncia una campaña para derrocar al gobierno de Maduro y apropiarse de sus recursos naturales.

“Repunte navideño” en los mercados

Pese a la tensión internacional, los mercados parecían encaminarse a las vacaciones de Navidad con un tono positivo, impulsados por el optimismo hacia 2026, especialmente en torno a la economía estadounidense.

En la víspera, los operadores de Wall Street llevaron al S&P 500 a un máximo histórico tras conocerse que la economía de Estados Unidos creció 4.3% en el tercer trimestre, el ritmo más rápido en dos años y muy por encima de lo esperado.

El crecimiento, respaldado por el gasto de consumidores y empresas, ayudó a calmar las preocupaciones por datos recientes más débiles del empleo. Ante este escenario, los inversionistas redujeron sus apuestas a un recorte de tasas de la Reserva Federal el próximo mes.

“Estamos preparados para un repunte navideño. El mercado está interpretando algunos de los datos de forma bastante positiva”, afirmó Kieran Calder, de UBP, en declaraciones a Bloomberg TV.

Oro en máximos históricos: ¿Hay oportunidad de inversión?

De acuerdo con Bloomberg, el oro vive en 2025 uno de los rallies más sólidos de su historia, impulsado por la compra sostenida de bancos centrales, el aumento de los riesgos geopolíticos y las dudas sobre el rumbo de la Reserva Federal bajo la presidencia de Donald Trump.

El metal precioso se ha consolidado como un activo refugio en un entorno de incertidumbre global, lo que ha llevado a los inversionistas a preguntarse si el rally aún tiene margen o si se encuentra cerca de su punto máximo, en un contexto donde la política monetaria y la tensión internacional siguen marcando el pulso de los mercados.

