La llamada “cuesta de enero” representa un desafío para las finanzas personales tras los gastos de fin de año, por lo que se ha convertido en un periodo de alta actividad para fraudes financieros y cibernéticos, así como para decisiones económicas apresuradas que pueden comprometer el patrimonio familiar.

Autoridades federales han advertido que, durante este periodo, aumentan los cargos no reconocidos en tarjetas, los fraudes por créditos falsos y el uso poco informado de casas de empeño.

“Toque fantasma”

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, alertó sobre el fraude conocido como “toque fantasma”, una modalidad que permite realizar cargos no autorizados en tarjetas bancarias o billeteras digitales mediante tecnología de pago sin contacto (NFC).

Este mecanismo consiste en acercar una terminal portátil a una tarjeta o dispositivo con NFC, sin requerir contacto físico, firma o número confidencial. La operación se procesa de forma automática, generalmente sin que la persona afectada lo note en el momento.

La SSPC señala que este tipo de fraude ocurre con mayor frecuencia en lugares públicos con alta concentración de personas, como mercados, eventos masivos y sistemas de transporte, donde los delincuentes aprovechan la cercanía física y los distractores para activar la señal de pago.

Para reducir riesgos, la dependencia recomienda:

Usar carteras o fundas con bloqueo de señales .

. Guardar las tarjetas en lugares seguros , evitando bolsillos externos.

, evitando bolsillos externos. Desactivar el NFC en dispositivos móviles cuando no se utilice.

en dispositivos móviles cuando no se utilice. Verificar siempre el monto mostrado en la terminal antes de pagar.

antes de pagar. Activar alertas bancarias por cada transacción.

por cada transacción. Revisar de forma periódica estados de cuenta y movimientos.

En caso de sospecha, se recomienda contactar a la Unidad de Policía Cibernética de la entidad correspondiente y consultar la Ciberguía oficial de la SSPC: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es.

Créditos exprés

Otro de los fraudes que se intensifican durante la cuesta de enero son los llamados “créditos exprés”, una práctica identificada por autoridades financieras como un engaño recurrente dirigido a personas con urgencia económica.

Este fraude opera cuando personas que se hacen pasar por empleados de instituciones financieras contactan a las víctimas por teléfono o redes sociales, ofreciendo créditos inmediatos, con pocos requisitos y supuestas mensualidades bajas. Para “asegurar” el préstamo, solicitan anticipos de dinero, bajo pretextos como gastos de apertura, comisiones, gestión o garantías, generalmente por un monto cercano al 10 % del crédito ofrecido.

Una vez realizado el depósito, el crédito nunca se otorga y los supuestos gestores desaparecen, dejando a las víctimas sin posibilidad de recuperar su dinero.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advierte que:

Ningún crédito legítimo solicita anticipos ; cualquier pago previo es señal clara de fraude.

; cualquier pago previo es señal clara de fraude. Las instituciones financieras no ofrecen créditos a través de redes sociales .

. Si se requiere un crédito, debe ser la persona interesada quien inicie el contacto directamente en sucursal, banca móvil o canales oficiales.

directamente en sucursal, banca móvil o canales oficiales. Es indispensable verificar que la institución esté registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la CONDUSEF, donde se pueden consultar domicilios, teléfonos y páginas oficiales: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp.

Casas de empeño

Durante la cuesta de enero, muchas personas recurren a las casas de empeño para obtener liquidez rápida ante deudas acumuladas por colegiaturas, servicios, seguros o tarjetas de crédito. Aunque pueden ser una alternativa legal, su uso sin información suficiente puede generar pérdidas patrimoniales importantes.

Estos establecimientos otorgan préstamos a corto o mediano plazo a cambio de dejar un bien en garantía. El monto recibido suele ser menor al valor real del objeto, y debe devolverse con intereses y comisiones en un plazo determinado. Si no se cumple, la prenda se pierde de manera definitiva.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte que en algunos casos el Costo Anual Total (CAT) de estos préstamos puede superar el 150%, además de cargos adicionales por almacenaje, valuación o refrendo.

Además, no todas las casas de empeño cumplen con la ley. La Profeco recomienda verificar que el establecimiento esté inscrito en el Registro Público de Casas de Empeño y cumpla con la Ley Federal de Protección al Consumidor y la NOM-179-SCFI-2016.

Antes de empeñar, es recomendable:

Revisar a detalle el contrato de adhesión .

. Conocer intereses, comisiones y plazos.

Evaluar si el empeño resuelve el problema o solo lo pospone .

. Evitar decisiones impulsivas motivadas por la urgencia económica.

