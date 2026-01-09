Noticias de hoy 9 de enero 2026, hasta las 14:00 horas, en un minuto

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 9 de enero 2026, en un minuto:

IMSS reporta solo 72 mil empleos formales en 2025

El empleo formal tuvo su peor desempeño en cinco años. En todo 2025 sólo se generaron 72 mil 176 empleos, sin contar plataformas digitales. El nivel sólo es peor que el de 2020, año de la pandemia.

Tabasco pasa a alerta naranja por frente frío 27

Protección Civil elevó la alerta en cuatro municipios. Se esperan bajas temperaturas y lluvias muy fuertes a intensas durante el fin de semana.

Placas 2021 Edomex: riesgo de perder subsidio

Vehículos con placas de más de cinco años deberán hacer reemplazamiento en 2026 o perderán el subsidio de tenencia.

Explosión por gas

Una acumulación de gas provocó una fuerte explosión en un departamento de Coyoacán. Autoridades evalúan daños.

Cuatro meses bajo aguas negras en Lerma

Habitantes de Santa Cruz Chignahuapan siguen inundados con aguas negras, con presencia de moscos, malos olores y enfermedades.

