Receta fácil para hacer tortillas de nopal en casa: ingredientes y preparación

Receta fácil para preparar tortillas de nopal. Foto: Getty

Una receta fácil para preparar tortillas de nopal, totalmente en casa, representa una opción saludable en la gastronomía, y pueden hacerse en cosa de minutos. De hecho, este tipo de alimentos son muy versátiles, ligeros y combinan perfecto tanto con platillos tradicionales, y los vuelven un poco más saludables.

La tortilla de nopal mezclada con masa de maíz es muy nutritiva y es ideal para disminuir la glucosa en la sangre, así lo destaca el gobierno de México, pues resalta su alto contenido en zinc, fósforo, calcio y vitamina C.

¿Cómo hacer tortillas de nopal en casa?

El canal de YouTube “Ale recetas de comida” comparte a sus seguidores una receta fácil para preparar tortillas de nopal:

Ingredientes

Cinco nopales

Agua

Sal

Tres tazas de maíz nixtamalizado

Preparación

En un recipiente se llena a la mitad con agua.

Luego se le añaden los nopales (cortados en tiras).

Se agrega un poco de sal.

Todo esto se pone a hervir por al menos dos minutos.

Enseguida se ponen a escurrir los nopales.

En un vaso de licuadora se colocan esos nopales, otro poquito de sal y agua, para luego poner a licuar todo.

En otro recipiente se ponen tres tazas de maíz nixtamalizado y se le añaden dos tazas y media de la mezcla del nopal que fue licuada.

Ahora se bate todo muy bien para formar la masa.

Esta receta fácil para preparar tortillas de nopal señala que ahora que ya se tiene lista la masa, en momento de ir formando las tortillas:

Se toma un poco de masa, se pone sobre un plástico para ir formando el tradicional círculo de la tortilla.

Una vez formada la silueta, se despega a masa del plástico y luego se pone a calentar (lo cual puede ser sobre un comal o un sartén). En el instante que cambie el tono, es hora de darle vuelta, y la segunda cuando comience a dorarse un poco.

¿Con qué comer tortillas de nopal?

“Ale recetas de comida” menciona que su receta fácil para preparar tortillas de nopal se puede acompañar con queso y aguacate, para formar una quesadilla.

El Nopal auxilia en el control de la diabetes y la hiperglucemia

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destaca que el consumo de nopal es auxiliar para el control de la diabetes e hiperglucemia. Rocío Romero Valdovinos, nutrióloga del Hospital General Regional (HGR) número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tijuana, Baja California, explicó que se ha comprobado científicamente el efecto hipoglucemiante del nopal; es decir, es una herramienta eficaz en la prevención de la diabetes, ya que logra estabilizar y regular el nivel de azúcar en la sangre.

La especialista indicó que en personas con colesterol elevado, el consumo de nopal ayuda a eliminarlo, evitando que se absorba gran parte de éste y no se acumule en venas y arterias.

Propiedades y beneficios del nopal en favor de la salud

Los aminoácidos, fibra y niacina que contiene el nopal previenen que el exceso de azúcar en la sangre se convierta en grasa, y por otro lado, actúa metabolizando los ácidos grasos, reduciendo así el colesterol, aseveró. Además, limpia el colon, ya que contiene fibras dietéticas solubles e insolubles, que absorben agua y aceleran el paso de los alimentos por el tracto digestivo y contribuyen a regular el movimiento intestinal, abundó la nutrióloga del IMSS.

