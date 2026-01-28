Amazon recorta 16 mil empleos para invertir en inteligencia artificial

GENERANDO AUDIO...

Amazon anunció un recorte de 16 mil empleos a nivel global como parte de su estrategia para reducir gastos y redirigir inversiones hacia el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). La decisión fue comunicada oficialmente a los trabajadores de la empresa la mañana del miércoles.

El ajuste ocurre en un contexto en el que el gigante del comercio electrónico busca fortalecer su posición en la carrera por la IA, un proceso que implica cambios estructurales y financieros dentro de la compañía.

Amazon confirma despido de 16 mil trabajadores

La vicepresidenta encargada de Recursos Humanos y Tecnología, Beth Galetti, informó sobre la medida en un mensaje dirigido a los empleados, el cual posteriormente fue publicado en el sitio web de Amazon.

“Los recortes que estamos implementando hoy impactarán a alrededor de 16 mil puestos de trabajo en Amazon y estamos trabajando (…) para apoyar a todas las personas cuyo puesto se vea afectado”, señaló Galetti.

La empresa detalló que algunos empleados podrán acceder a nuevos cargos, dependiendo de las necesidades internas.

Apoyo y opciones para empleados afectados

Amazon indicó que brindará respaldo a quienes no logren reubicarse dentro de la compañía o decidan no hacerlo.

“Para los colegas que no consigan encontrar un nuevo puesto en Amazon o que elijan no buscarlo, ofreceremos apoyo para la transición”, precisó la empresa en su comunicado.

Recortes ligados a la inversión en inteligencia artificial

Este no es el primer ajuste de personal que realiza Amazon en su proceso de reestructuración. En octubre, la compañía anunció la eliminación de 14 mil empleos de oficina, como parte de un plan aplicado en varias etapas.

“Hemos trabajado para fortalecer nuestra organización reduciendo los niveles, incrementando la responsabilidad y eliminando la burocracia”, agregó Galetti.

La directiva no descartó que puedan darse más ajustes, aunque aclaró que no se trata de un ciclo constante de despidos masivos.

“No es nuestra intención anunciar reducciones de envergadura cada pocos meses, pero cada equipo seguirá evaluando su capacidad de innovar para los clientes y realizará los ajustes correspondientes”, afirmó.

Amazon anticipa menos personal de oficina por la IA

En junio, el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ya había adelantado que la compañía buscaba reducir costos para invertir más en inteligencia artificial, un desarrollo que, según dijo entonces, “en los próximos años (…) reducirá nuestras plantillas de oficinas”.

Amazon es una de las principales empleadoras de Estados Unidos, con alrededor de 1.5 millones de trabajadores, la mayoría concentrados en sus centros de distribución y almacenes.

La empresa ha incrementado de manera significativa sus inversiones en IA, y tiene previsto publicar sus resultados anuales de 2025 el próximo 6 de febrero.

