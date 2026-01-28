Pemex se aleja de la meta de 1.8 millones de barriles diarios: producción cae 7% en 2025

GENERANDO AUDIO...

Pemex. Foto: Cuartoscuro

La producción de hidrocarburos líquidos de Pemex promedió 1 millón 635 mil barriles diarios en 2025, una caída de alrededor de 7% frente a 2024, cuando se ubicó en 1 millón 759 mil barriles diarios.

Con este desempeño, se aleja la meta planteada en el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex: producir 1.8 millones de barriles diarios.

Producción de hidrocarburos líquidos de Pemex (2020-2025)

Según su informe de estadísticas petroleras, la producción quedó así:

2020: 1 millón 705 mil barriles diarios

1 millón 705 mil barriles diarios 2021: 1 millón 756 mil barriles diarios

1 millón 756 mil barriles diarios 2022: 1 millón 785 mil barriles diarios

1 millón 785 mil barriles diarios 2023: 1 millón 875 mil barriles diarios

1 millón 875 mil barriles diarios 2024: 1 millón 759 mil barriles diarios

1 millón 759 mil barriles diarios 2025: 1 millón 635 mil barriles diarios

Las cifras muestran que en 2023 se alcanzó el máximo del periodo 2020–2025 (últimos seis años en la serie de Pemex), con 1 millón 875 mil barriles diarios; sin embargo, en 2024 la producción bajó a 1 millón 759 mil y en 2025 cayó a 1 millón 635 mil barriles diarios, lo que confirma una disminución en los dos años posteriores.

De hecho, la producción en 2025 fue la menor en seis años.

Pérdida y deuda: lo reportado al tercer trimestre de 2025

Pese a lo anterior, durante el tercer trimestre de 2025, Pemex reportó una pérdida de 61 mil 200 millones de pesos, menor frente a los 161 mil 500 millones de pesos del mismo periodo de 2024.

En cuanto a su deuda, Pemex reportó que alcanzó los 100 mil 300 millones de dólares hasta el tercer trimestre de 2025, un incremento respecto a los 98 mil 800 millones reportados al cierre del segundo trimestre.

¿Qué ofrecía el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex?

En agosto de 2025, durante una conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentó el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex. El plan consta de 13 acciones con el objetivo de desendeudar a Petróleos Mexicanos, producir 1.8 millones de barriles diarios de petróleo, e incrementar la producción petroquímica y de gas.

Estas son las 13 acciones planteadas:

Consolidar la producción de crudo, exportar excedentes y reponer reservas: se desarrollarán dos grandes yacimientos en el Golfo de México y se reactivan yacimientos con potencial para alcanzar la meta de 1.8 millones de barriles diarios. Ampliar la producción de gas natural aprovechando recursos del sur y del norte del país. Aumentar la producción de gasolinas, diésel, turbosina y otros refinados: se plantea un proceso para obtener 80% de esos productos, además se concluye la construcción de las coquizadoras de Tula y Salina Cruz. Ampliar la oferta de petroquímicos y fertilizantes: reconstrucción de complejos; incremento de urea, amoniaco y otros petroquímicos; migración de refinerías normales a refinerías petroquímicas. Ampliar la red de gasoductos con tres nuevos que se conecten a Polos de Bienestar, principalmente en Coatzacoalcos II. Servicios logísticos a terceros, aprovechando la flota menor de Pemex. Construir plantas de cogeneración en Tula, Salina Cruz, Cangrejera y Nuevo Pemex para reducir emisiones y elevar eficiencia. Mejorar la comercialización de productos. Comercializar energéticos distintos a los hidrocarburos, como energía solar, eólica, geotermia e hidrógeno y biocombustibles. Producción de litio a partir de salmueras petroleras: cinco campos viables para su aprovechamiento industrial. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero en 14% y brindar mayor ayuda a comunidades para acercar a Pemex a la gente. Reducción de gasto administrativo. Fortalecer la posición financiera.

