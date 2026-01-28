Llaman a revisión a más de mil motos Polaris en México por riesgo de accidentes

GENERANDO AUDIO...

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó un llamado a revisión para motocicletas de las marcas Polaris Sales México e Indian Motorcycle, debido a fallas que podrían provocar movimientos involuntarios, choques o lesiones graves.

De acuerdo con la alerta, el llamado a revisión abarca dos grupos de 1,313 motocicletas, ambos correspondientes al año modelo 2025.

Modelos Scout y Scout Sixty: posible indicación incorrecta de marcha

La primera alerta corresponde a 530 unidades de los modelos Scout 2025 y Scout Sixty 2025. En estos vehículos existe la posibilidad de que el sistema indique una marcha incorrecta, específicamente una señal errónea de Neutral.

Una indicación incorrecta podría provocar que la motocicleta se mueva de manera involuntaria, lo que incrementa el riesgo de choques o lesiones graves para las personas usuarias.

Como medida correctiva, Polaris Sales México cubrirá el 100% del costo de la mano de obra relacionada con la remoción o instalación de los accesorios necesarios para solucionar el problema.

Scout 1250: fallas en módulos electrónicos

El segundo llamado a revisión involucra 783 motocicletas del modelo Scout 1250, año 2025. En estas unidades podrían presentarse fallas en el Módulo de Control de Motor (ECM), el Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y el Módulo de Control de Puerta de Enlace (GCM).

Estos problemas pueden representar un riesgo de lesiones para las personas usuarias. Para corregir la situación, la empresa realizará una actualización de software en las motocicletas que presenten el fallo, con el objetivo de mejorar el desempeño, funcionamiento y seguridad, sin costo para los consumidores.

Polaris Sales México informará a las personas consumidoras vía correo electrónico y mediante cartas enviadas a sus domicilios. Además, puso a disposición su sitio web como canal de contacto: www.polarismexico.com.

La campaña de revisión se mantendrá de manera indefinida, hasta alcanzar el 100% de las unidades involucradas.

Por su parte, la Profeco vigilará el cumplimiento del llamado a revisión y recordó sus canales de atención:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

55 5568 8722 y 800 468 8722 X (antes Twitter): @AtencionProfeco y @Profeco

@AtencionProfeco y @Profeco Facebook: ProfecoOficial

