Europa bursátil se mantiene estable; inversionistas esperan decisión de la Fed

Foto: Reuters

Las bolsas europeas se mantuvieron estables este miércoles, luego de dos sesiones consecutivas de avances, mientras los inversionistas evaluaron una serie de reportes corporativos y declaraciones de directivos, en un contexto marcado por la cautela previa a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El índice paneuropeo STOXX 600 se mantenía prácticamente sin cambios hacia las primeras horas de la jornada.

Tecnología lidera las ganancias en Europa

El sector tecnológico encabezó los avances del día, con un alza de 2.7%, al tiempo que los inversionistas buscaron refugio en empresas con resultados sólidos ante un entorno macroeconómico afectado por tensiones geopolíticas y comerciales.

Las acciones de ASML, el mayor proveedor mundial de equipos para la fabricación de chips, alcanzaron un máximo histórico luego de que la compañía reportara pedidos del cuarto trimestre por encima de lo esperado. El dato reforzó la percepción de una demanda resistente vinculada a la inteligencia artificial, lo que impulsó sus títulos 6.9%.

Resultados corporativos impulsan a Volvo y presionan a LVMH

En otros movimientos relevantes, las acciones del fabricante sueco de camiones Volvo Group subieron 2.7%, después de informar que su caída en el beneficio operativo del cuarto trimestre fue menor a la prevista por el mercado.

En contraste, los títulos del grupo de lujo LVMH retrocedieron 6.1%, luego de que su director general, Bernard Arnault, adoptara un tono prudente respecto a las perspectivas para el año que viene.

Inversionistas atentos a decisión de la Reserva Federal

Los mercados permanecieron atentos a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense, que se conocerá más tarde. Aunque se espera que el banco central mantenga sin cambios las tasas de interés, la atención de los inversionistas se centra en los mensajes sobre la independencia de la institución.

